В центре Уфы в столкновении трех машин пострадали два человека

Сразу два человека и три машины пострадали в аварии, случившейся в четверг в центре Уфы. На перекрестке улиц Цюрупа и Коммунистической 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer попытался проехать в сторону улицы Октябрьской революции на желтый сигнал светофора. Но поворачивавший со стороны Коммунистической на улицу Цюрупа автомобиль «Нива» оказался на пути торопыги. Машины столкнулись, а виновника аварии от удара отбросило на Nissan X-Trail, мирно стоявший на перекрестке.