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День защитников Отечества будут праздновать в воскресенье

2 февраля 2014, 03:13
В 2014 году в День защитников Отечества россияне, как и жители Башкирии, не получат дополнительного выходного, который обычно полагался, в случае, если праздник выпадал на уик-энд. 23 февраля в этом году придется на воскресенье, но в понедельник, 24 февраля, как обычно, жители страны выйдут на работу, поскольку дополнительный выходной в правительстве России решили перенести на 3 ноября, чтобы продлить в День народного единства праздники с 1 по 4 ноября.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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