День защитников Отечества будут праздновать в воскресенье

В 2014 году в День защитников Отечества россияне, как и жители Башкирии, не получат дополнительного выходного, который обычно полагался, в случае, если праздник выпадал на уик-энд. 23 февраля в этом году придется на воскресенье, но в понедельник, 24 февраля, как обычно, жители страны выйдут на работу, поскольку дополнительный выходной в правительстве России решили перенести на 3 ноября, чтобы продлить в День народного единства праздники с 1 по 4 ноября.