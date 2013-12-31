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29 башкирских спортсменов – кандидаты в олимпийскую сборную

31 декабря 2013, 13:09
Башкортостан стал четвертым российским регионом, представившим наибольшее количество спортсменов-кандидатов в олимпийскую команду страны - в основной состав сборной попытаются попасть 29 человек. Рейтинг составлялся на основе списка спортсменов-кандидатов в олимпийскую команду России сезона 2013/2014, опубликованного на сайте Олимпийского комитета.




Топ-10 регионов, выставивших максимальное количество кандидатов в Олимпийскую команду


1. Москва – 116 кандидатов




2. Московская область – 63 кандидата




3. Санкт-Петербург – 54 кандидата




4. Республика Башкортостан – 29 кандидатов




5. Пермский край – 27 человек




6. Челябинская область – 25 человек




7. Красноярский край – 24 человека




8. Республика Татарстан – 23 человека




9. Нижегородская область – 22 человека




10. Свердловская область – 21 человек




#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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