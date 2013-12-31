29 башкирских спортсменов – кандидаты в олимпийскую сборную

Башкортостан стал четвертым российским регионом, представившим наибольшее количество спортсменов-кандидатов в олимпийскую команду страны - в основной состав сборной попытаются попасть 29 человек. Рейтинг составлялся на основе списка спортсменов-кандидатов в олимпийскую команду России сезона 2013/2014, опубликованного на сайте Олимпийского комитета.