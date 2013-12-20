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Posted 20 декабря 2013, 17:49

Published 20 декабря 2013, 17:49

Modified 13 марта, 08:04

Updated 13 марта, 08:04

У X5 Retail Group попросили переделать внешний вид «Карусели» в Сипайлово

20 декабря 2013, 17:49
Власти столицы Башкирии не утвердили первоначальный проект торгового центра «Карусель», который компания X5 Retail Group намеревалась строить на улице Маршала Жукова в Уфе вместо снесенного авторынка. Год назад инвестор представил проект типовой «коробки», но в мэрии попросили ритейлера адаптировать проект к местности.

Напомним, в октябре прошлого года X5 сообщила о намерении возвести на площадке гипермаркет площадью в восемь тысяч квадратных метров, однако стройка завершилась на подготовке свайного поля.
Как сообщила «МКС» пресс-секретарь Главархитектуры Екатерина Недоспасова, проект «Карусели» еще не прошел градостроительный совет.
Ранее сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов заявлял, что не допустит строительства в городе типовых зданий торговых центров без благоустройства и адаптации к окружающему пространству.

В самом X5 Retail Group, отказываются комментировать ситуацию по поводу уфимской «Карусели», но в пояснительной записке к концепции сообщается, что «проектируемый объект — современный торговый центр».
— Комплекс включает в себя: гипермаркет, предназначенный для торговли продуктами питания и другими группами товаров, торговую галерею, состоящую из помещений, предназначенных для арендаторов небольшого формата, а так же административные, служебные, технические, складские и другие сопутствующие помещения, — сообщается в пояснительной записке к концепции.


К гипермаркету прилагается открытая стоянка около 500 автомобилей, и кольцевой разъезд.

Дмитрий КОЛПАКОВ.
На иллюстрации концепция до и после корректировки.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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