Замглавы Иглинского района предстанет перед судом за получения взятки в полмиллиона

Еще в ноябре 2011 года к г-ну Сафуанову обратился проситель, желающий получить земельный участок в «благоприятном месте». В апреле 2012-го Ильшат Сафуанов, используя свое должностное положение, дал указание о подготовке документов для выделения земли в аренду в кратчайшие сроки без проведения аукциона. На основании этих бумаг глава районной администрации Рафик Мусин вынес постановление о предоставлении земельного участка заявителю в аренду на пять лет. После этого, в мае 2012-го коммерсант понес своему «благодетелю» полмиллиона рублей. Но Ильшат Сафуанов оказался очень осторожным и серьезно подошел к конспирации, введя в «схему» двух своих знакомых, каждый из которых должен был передать деньги по цепочке. Но как только купюры достигли адресата, мужчину поймали с поличным. Сегодня чиновник своей вины не признает, утверждая, что его «подставили».