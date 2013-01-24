Замглавы Иглинского района предстанет перед судом за получения взятки в полмиллиона

Еще в ноябре 2011 года к г-ну Сафуанову обратился проситель, желающий получить земельный участок в «благоприятном месте». В апреле 2012-го Ильшат Сафуанов, используя свое должностное положение, дал указание о подготовке документов для выделения земли в аренду в кратчайшие сроки без проведения аукциона. На основании этих бумаг глава районной администрации Рафик Мусин вынес постановление о предоставлении земельного участка заявителю в аренду на пять лет. После этого, в мае 2012-го коммерсант понес своему «благодетелю» полмиллиона рублей. Но Ильшат Сафуанов оказался очень осторожным и серьезно подошел к конспирации, введя в «схему» двух своих знакомых, каждый из которых должен был передать деньги по цепочке. Но как только купюры достигли адресата, мужчину поймали с поличным. Сегодня чиновник своей вины не признает, утверждая, что его «подставили».
Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкортостана, Ильшата Сафуанова обвиняют по «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы или штраф в девяностократном размере от суммы взятки. То есть чиновник может заплатить за свою свободу до 45 миллионов рублей. «Откуп» от пребывания на зоне стал возможен после внесения поправок в Уголовный кодекс, смягчающих наказание за экономические преступления.
Кроме этого преступления, Ильшата Сафуанова также подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями. Якобы в мае 2011 года получил незаконное вознаграждение в 100 тысяч рублей за «продвижение» документов молодого бизнесмена, желающего получить государственные субсидии на развитие своего дела по полиграфии, а в декабре пытался «выбить» 150 тысяч рублей у другого предпринимателя, рассчитывающего на государственную помощь в приобретении документов для открытия бильярдного клуба. В обоих случаях г-н Сафуанов, чувствовавший себя «монополистом» в распределении государственных средств, требовал половину суммы от выделяемых денег. Но эти дела пока в суд не переданы.