Чиновник, «заморозивший» пять домов, заплатит за халатность штраф в 500 рублей

Заплатит всего 500 рублей штрафа начальник службы реализации МУП «Уфимские инженерные сети» (УИС), по вине которого замерзли жители пяти домов в Калининском районе столицы Башкирии. Когда в прошлом году ударили заморозки, все уфимцы ощутили в квартирах приятное тепло и только люди, проживающие в девятиэтажках 26/1, 51/1 и 57/1 по улице Янаби, 10/2 на улице Ферина и 40/1 на Транспортной улице оказались не подключены к отоплению. Оказывается, еще в августе 2012 года сотрудники «УИС» обязаны были подать заявку на отопление жилых зданий оператору тепловой энергии «БашРТС», но забыли об этих пяти домах, «заморозив» массу семей.