Чиновник, «заморозивший» пять домов, заплатит за халатность штраф в 500 рублей

Как сообщили «МКС» в прокуратуре Калининского района Уфы, на ненадлежащее отопление пожаловались в надзорное ведомство жильцы дома на Транспортной улице. Когда ревизоры в погонах начали проверку, выяснилось, что кроме этой девятиэтажки пострадали от забывчивости чиновника жители четырех зданий. Начальника службы реализации «УИС» г-на Кальцука привлекли к административной ответственности за нарушение обеспечения жителей коммунальными услугами и оштрафовали на 500 рублей. Кроме того, допустивший халатность, получил замечание на работе.