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Чиновник, «заморозивший» пять домов, заплатит за халатность штраф в 500 рублей

21 января 2013, 22:05
Заплатит всего 500 рублей штрафа начальник службы реализации МУП «Уфимские инженерные сети» (УИС), по вине которого замерзли жители пяти домов в Калининском районе столицы Башкирии. Когда в прошлом году ударили заморозки, все уфимцы ощутили в квартирах приятное тепло и только люди, проживающие в девятиэтажках 26/1, 51/1 и 57/1 по улице Янаби, 10/2 на улице Ферина и 40/1 на Транспортной улице оказались не подключены к отоплению. Оказывается, еще в августе 2012 года сотрудники «УИС» обязаны были подать заявку на отопление жилых зданий оператору тепловой энергии «БашРТС», но забыли об этих пяти домах, «заморозив» массу семей.

Как сообщили «МКС» в прокуратуре Калининского района Уфы, на ненадлежащее отопление пожаловались в надзорное ведомство жильцы дома на Транспортной улице. Когда ревизоры в погонах начали проверку, выяснилось, что кроме этой девятиэтажки пострадали от забывчивости чиновника жители четырех зданий. Начальника службы реализации «УИС» г-на Кальцука привлекли к административной ответственности за нарушение обеспечения жителей коммунальными услугами и оштрафовали на 500 рублей. Кроме того, допустивший халатность, получил замечание на работе.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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