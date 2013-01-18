В Минздраве РБ начнут разбираться, кто виноват в халатности стерлитамакских врачей

После доскональной проверки будут сделаны выводы о виновности врачей и, скорее всего, постановлено «на вид» и самому министру здравоохранения РБ Георгию Шебаеву. За два года пока Георгий Шебаев руководит региональным здравоохранением, это первый случай серьезных претензий к ведомству, который может стать «черной меткой» для самого министра.