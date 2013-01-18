В Минздраве РБ начнут разбираться, кто виноват в халатности стерлитамакских врачей

Так, в августе 2012 года в стерлитамакскую больницу № 1 привезли истекающего кровью мужчину, пострадавшего в аварии на трассе. У раненого диагностировали кишечное кровотечение, но с операцией торопиться не стали. В результате несчастный умер не получив квалифицированной медицинской помощи.
Еще один трагический случай из-за врачебной халатности произошел в стерлитамакской больнице № 3. Здесь в октябре 2012 года медики роддома отказались принимать 25-летнюю беременную женщину, у которой начались роды на 40 неделе, отправив ее «дохаживать» домой. На следующий день эскулапы все-таки были вынуждены госпитализировать роженицу, но она родила мертвого ребенка.
После доскональной проверки будут сделаны выводы о виновности врачей и, скорее всего, постановлено «на вид» и самому министру здравоохранения РБ Георгию Шебаеву. За два года пока Георгий Шебаев руководит региональным здравоохранением, это первый случай серьезных претензий к ведомству, который может стать «черной меткой» для самого министра.