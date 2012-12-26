Авиакомпании вернутся к привычному расписанию 9 января

Так, «Аэрофлот» не совершит перелеты по маршруту Шереметьево-Уфа-Шереметьево (рейсы СУ-1232/1233), S7 и «Трансаэро» – по маршруту Домодедово-Уфа-Домодедово (рейсы S7-97/98 и УН-193/194), «ЮтЭйр» и Red Wings – по маршруту Внуково-Уфа-Внуково (рейсы ЮТ-591/592 и ИН-141/142).
Максимальное количество невылетов и неприлетов – 28 - ожидается 1 января 2013 года. Помимо утренних и дневных рейсов во все московские аэропорты и обратно, воздушные суда не будут доставлять пассажиров из Уфы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Надым, Норильск, Новый Уренгой и Баку и обратно.
Перевозчики планируют сократить число рейсов также 2, 3, 4, 6 и 7 января. Последние отмены запланированы 8 января авиакомпаниями «Руслайн» по маршруту Екатеринбург-Уфа-Екатеринбург (рейсы 7R-45/46) и «Трансаэро» – по маршруту Домодедово-Уфа-Домодедово (рейсы УН-193/194).
К привычному зимнему расписанию все воздушные перевозчики обещают вернуться в первый рабочий день года, 9 января.