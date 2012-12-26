Авиакомпании вернутся к привычному расписанию 9 января

Авиакомпании планируют отменить по меньшей мере 68 регулярных рейсов с вылетом из Уфы или прибытием в башкирскую столицу в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Наибольшее число «сокращенных» пассажирских авиаперевозок по традиции приходится на первый день нового года, хотя первые отмены начнутся уже 31 декабря 2012 года. Так, в последний день уходящего года в расписании секвестрируют 10 рейсов из столицы Башкирии в Москву и обратно.