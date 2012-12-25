После ремонта и переоснащения черниковская больница готова к операциям любой сложности

— Много проделанной работы на первый взгляд не видно, — продолжил Николай Рудольфович. — К примеру, на техническом этаже располагается часть нашего оборудования, кондиционеры, например. А подвесные потолки в операционных скрывают плотную паутину нашей вентиляции, которая работает так, что «грязный» воздух из коридора не может попасть в стерильную зону. Для наших операций на суставы и артроскопии необходима высшая степень защиты от инфекций, а система комплекса чистых помещений обеспечивает для этого просто идеальные условия.