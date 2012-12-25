После ремонта и переоснащения черниковская больница готова к операциям любой сложности

Три в одном
Теперь здесь есть герметичные операционные, новая пожарная сигнализация, особая система вентиляции, автоматические двери, открывающиеся при прикосновении ладонью или локтем, современнейшие стерилизаторы и операционное оборудование. Но предварительно был проведен капитальный ремонт блока: его здесь ждали на протяжении последних двенадцати лет.
— У нас в некоторых местах с потолка вода текла ручьем из-за особенностей строения крыши, — рассказывает заведующий операционным отделением, хирург высшей категории Николай Юшков. — И для устранения неполадок пришлось не только наш этаж ремонтировать, но еще и технический вместе с крышей.
Решить проблему медикам помог благотворительный фонд «Урал», выделивший на ремонт и переоборудование отделения больше 118 млн рублей.
— Много проделанной работы на первый взгляд не видно, — продолжил Николай Рудольфович. — К примеру, на техническом этаже располагается часть нашего оборудования, кондиционеры, например. А подвесные потолки в операционных скрывают плотную паутину нашей вентиляции, которая работает так, что «грязный» воздух из коридора не может попасть в стерильную зону. Для наших операций на суставы и артроскопии необходима высшая степень защиты от инфекций, а система комплекса чистых помещений обеспечивает для этого просто идеальные условия.
А благодаря подвижной потолочной консоли медики больше не теряют время, раз от раза перетягивая провода: теперь они спрятаны внутри, а саму консоль можно регулировать по высоте и в стороны.
— Даже новые операционные столы для нас большая радость, — рассказывает Юшков. — У нас самое большое травматологическое отделение в городе, поэтому операционные столы используются на все двести процентов.
Вообще блок включает восемь операционных, в которых за неделю проводится порядка 70-80 операций. У травматологического, ортопедического, хирургического и двух гинекологических отделений есть по две операционных комнаты: плановая и экстренная.
Подобные операционные блоки есть в 21-й городской больнице и онкологическом диспансере. Впрочем, здешние медики подшучивают над коллегами: они теперь, вероятно, отстают от уровня оснащения 18-ой больницы.
— Теперь мы имеем так необходимый в работе Sterrat — аппарат низкоплазменной стерилизации, — отметил Николай Рудольфович. — С его помощью можно проводить стерилизацию сложных механизмов со множеством мелких деталей и эндоскопических инструментов, которым противопоказано воздействие высоких температур.
Профессиональная гордость
Начинка для операционных представляет обширную географию производителей: Россия, Америка, Швейцария, Белоруссия, Германия.
— Наконец-то у нас появился незаменимый аппарат для операций на печени, — радуется завотделением. — Это ультразвуковой скальпель Harmonic американского производства. Без такой высокоточной техники сегодня сложно добиться хороших результатов лечения.
Старшая операционная сестра высшей категории Елена Никишина, чей стаж работы в этой должности уже двадцать лет, пожалуй, ярче остальных почувствовала разительные изменения в подходе к работе после переоборудования.
— Сейчас нам намного легче стало обрабатывать помещения и оборудование, — призналась она. — А недавно взятые пробы воздуха лишь подтвердили изменения в лучшую сторону. Про комфорт и говорить не стоит: чувствуем теперь настоящую профессиональную гордость за свою больницу.
Облегчить труд медперсонала позволила стерилизационная машина для эндоскопического инструментария.
— Раньше мы обрабатывали инструменты методом жидкой стерилизации в течение восьми часов, — рассказала старшая операционная сестра. — А теперь это время сократилось до сорока минут, причем эффективность очистки увеличилась.
Елена Никишина рассказала, чего нет в предоперационных у коллег в других уфимских больницах.
— У нас краны автоматические: такими только мы можем похвастаться, — улыбается она. — Это для хирургов очень удобно: чтобы помыть руки, дотрагиваться до вентиля не нужно, его в принципе здесь и нет — только регулятор температуры воды.
Учитывая, что все врачи числятся в других отделениях, основными сотрудницами операционного блока являются операционные сестры и санитарки. В благотворительном фонде «Урал» позаботились и о них, организовав достойные условия для отдыха во время перерывов в работе.
— В нашей новой сестринской комнате девочки могут и телевизор посмотреть, и зайти в интернет, который, нам, кстати, очень часто по работе нужен, — радуется Елена Вячеславовна. — А наша маленькая кухня наконец-то стала по-домашнему уютной. Раньше медсестры даже не могли себе приготовить ужин, хотя смены очень длинные: все приходилось разогревать в микроволновке.
Наличие элементарных условий для комфортного отдыха медперсонала, который составляет 25 человек, вопрос принципиальный, ведь дневные медсестры, по сути, работают день, ночь и следующий день — 32 часа, а дежурные бригады по 16 и 24 часа.
— Это очень тяжелый труд, — добавляет Елена Вячеславовна. — Днем выходят на работу примерно двенадцать медсестер, а ночные дежурства несут по четыре человека. А теперь наша обстановка приближена к домашней.
Алина НИЛОВА.