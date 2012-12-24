Прирожденного 18-летнего мошенника опознали местные жители в Кировской области

В поселке Кобра Кировской области правоохранители Башкирии задержали 18-летнего жителя Стерлитамака, обманувшего 39 человек. Молодой человек обещал автолюбителям пригнать дорогостоящие иномарки, которые обошлись бы покупателям в полцены, собрал со страждущих предоплату в 40% от обещанной стоимости и исчез, закрыв «автосалон». Любопытно, что на момент совершения преступления, парню, открывшему фирму «Реал-Трейдинг», якобы торговавшей импортными авто с пробегом, было 17 лет. Сегодня юного остапа бендера подозревают в совершении мошенничества в крупном размере, по данным следствия он похитил восемь миллионов рублей. Подручными у молодого человека работали 25-летний житель Межгорья и 24-летний уфимец, они уже стали фигурантами уголовного дела и находятся под подпиской о невыезде.