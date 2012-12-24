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Прирожденного 18-летнего мошенника опознали местные жители в Кировской области

24 декабря 2012, 14:01
В поселке Кобра Кировской области правоохранители Башкирии задержали 18-летнего жителя Стерлитамака, обманувшего 39 человек. Молодой человек обещал автолюбителям пригнать дорогостоящие иномарки, которые обошлись бы покупателям в полцены, собрал со страждущих предоплату в 40% от обещанной стоимости и исчез, закрыв «автосалон». Любопытно, что на момент совершения преступления, парню, открывшему фирму «Реал-Трейдинг», якобы торговавшей импортными авто с пробегом, было 17 лет. Сегодня юного остапа бендера подозревают в совершении мошенничества в крупном размере, по данным следствия он похитил восемь миллионов рублей. Подручными у молодого человека работали 25-летний житель Межгорья и 24-летний уфимец, они уже стали фигурантами уголовного дела и находятся под подпиской о невыезде.

Предводителя мошенников объявили в розыск и обнаружили в Кировской области, где он выступал владельцем местной лесопилки. Скорее всего, «бизнес» юный аферист приобрел на украденные деньги. Парня «сдали» местные жители, которые после теленовостей обнаружили сходство между разыскиваемым мошенником и новоявленным собственником. Сегодня молодого человека доставили в Уфу, и если суд посчитает необходимым – авантюриста заключат под стражу, ведь он уже достиг совершеннолетнего возраста.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе СУ СК РФ по РБ, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, установление места нахождения потерпевших, а также розыска.

В ближайшее время молодому человеку предъявят обвинение по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В случае, если суд признает его виновным, любителю приключений по совокупности преступлений грозит до 11 лет лишения свободы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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