Прирожденного 18-летнего мошенника опознали местные жители в Кировской области

Предводителя мошенников объявили в розыск и обнаружили в Кировской области, где он выступал владельцем местной лесопилки. Скорее всего, «бизнес» юный аферист приобрел на украденные деньги. Парня «сдали» местные жители, которые после теленовостей обнаружили сходство между разыскиваемым мошенником и новоявленным собственником. Сегодня молодого человека доставили в Уфу, и если суд посчитает необходимым – авантюриста заключат под стражу, ведь он уже достиг совершеннолетнего возраста.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе СУ СК РФ по РБ, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, установление места нахождения потерпевших, а также розыска.
В ближайшее время молодому человеку предъявят обвинение по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В случае, если суд признает его виновным, любителю приключений по совокупности преступлений грозит до 11 лет лишения свободы.