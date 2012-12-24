Государство продает крупнейших производителей кирпича и резины

Кроме того, в феврале состоятся торги по продаже государственной доли в мелеузовском заводе «Эко-лайн». Предприятие выпускает клей и резину, его уставной капитал оценен в 135 млн рублей. Государство планирует выставить на торги сорок процентов в уставном капитале за 100 млн рублей. Год назад госдоля «Эко-лайна» тоже продавалась, но желающих тогда не нашлось.