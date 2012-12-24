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Государство продает крупнейших производителей кирпича и резины

24 декабря 2012, 22:42
Минземимущества РБ добавило в февральский календарь аукционов новые госпредприятия, которые пойдут на продажу по плану приватизации госимущества. Так, государство продает 15-процентную долю в уставном капитале белебеевской «Керамики», одного из крупнейших производителей кирпича с открытой лицензией на добычу полезных ископаемых. Капитализация предприятия оценивается в 55 млн рублей, штат завода – 265 работников, мощность - 30 млн штук кирпичей в год. Правительство Башкирии продает свою долю в «Керамике» за 21 млн рублей.

Кроме того, в феврале состоятся торги по продаже государственной доли в мелеузовском заводе «Эко-лайн». Предприятие выпускает клей и резину, его уставной капитал оценен в 135 млн рублей. Государство планирует выставить на торги сорок процентов в уставном капитале за 100 млн рублей. Год назад госдоля «Эко-лайна» тоже продавалась, но желающих тогда не нашлось.

Также власти в четвертый раз выставляют на продажу строительную компанию «Башстройконструкция». Торговаться начнут с 40 млн рублей. Фирма почти не занимается застройкой и живет сдачей в аренду своих площадей.

Компании принадлежит офисная девятиэтажная «вставка» между домами 91 и 93 по улице Цюрупы прямо напротив приемной президента РФ в РБ. По данным «2GIS» в здании находятся 22 арендатора.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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