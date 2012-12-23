Мясные ярмарки убрали с глаз иностранцев

Молодежный чемпионат мира по хоккею, который стартует в ближайший четверг, уже внес коррективы в жизнь уфимцев. Так, зимние мясные ярмарки лишились двух площадок – у Дворца спорта на улице Зорге и у аграрного университета. Муниципалитет столицы Башкирии принял решение не направлять фермерские обозы с мясом 29 и 30 декабря к традиционным торговым площадкам, где сегодня проводятся международные игры. Ранее для торговли свежим мясом закрывалась вся проезжая часть от Дворца спорта до остановки «Спортивная» по улице 50 лет СССР. Также отменена торговля мясом на площадке и у Дворца молодежи (бывший ДК «Юбилейный»), находящейся более чем в полутора километрах от «Уфа-арены».