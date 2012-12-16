Водителя «ГАЗели», убившего пассажирку, могут отправить за решетку на пять лет

В январе 2012 года на обратной дороге из Оренбургской области водитель «не заметил» знака, ограничивающего скорость движения на участке Мелеуз-Салават, и вместо 50 километров в час разогнался до 80 километров . «Торопливость» мужчины понятна – ведь, чем больше он сделает рейсов, тем больше получит денег у хозяина автофирмы. Но в этот раз поспешность водителя обернулась трагедией – на скользкой дороге он не справился с управлением и автобус влетел в электроопору, а потом, протаранив препятствие, перевернулся. Жительница Салавата, сидевшая с правой стороны от водителя, получила в этой аварии травмы, несовместимые с жизнью и умерла в отделении скорой помощи салаватской больницы. Остальные пассажиры чудом остались живы, получив лишь синяки и ушибы. Остался невредимым и сам водитель, вывернувший руль в сторону пассажирки, когда машина понеслась на железобетонную опору. Мелеузовский суд Башкирии приговорил виновника аварии к условному сроку в два с половиной года и на такое же время запретил горе-водителю управлять автотранспортными средствами. В республиканском надзорном ведомстве посчитали такой приговор излишне мягким и несправедливым, ведь водитель, отправляясь в рейс отлично понимал, что несет ответственность не только за себя, но и за жизнь и здоровье еще 12 человек, которые заплатили ему и за безопасность в том числе.