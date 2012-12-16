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Водителя «ГАЗели», убившего пассажирку, могут отправить за решетку на пять лет

17 декабря 2012, 01:18
Верховный суд Башкирии отправил на новое рассмотрение в храм правосудия Мелеуза дело 49-летнего водителя, погубившего пассажирку и рисковавшего жизнями еще 11 человек, которых он перевозил на автобусе марки «ГАЗель». Уфимец устроился на работу к частному перевозчику и тот отправил шофера перевозить пассажиров по междугороднему маршруту Уфа-Соль-Илецк.

В январе 2012 года на обратной дороге из Оренбургской области водитель «не заметил» знака, ограничивающего скорость движения на участке Мелеуз-Салават, и вместо 50 километров в час разогнался до 80 километров. «Торопливость» мужчины понятна – ведь, чем больше он сделает рейсов, тем больше получит денег у хозяина автофирмы. Но в этот раз поспешность водителя обернулась трагедией – на скользкой дороге он не справился с управлением и автобус влетел в электроопору, а потом, протаранив препятствие, перевернулся. Жительница Салавата, сидевшая с правой стороны от водителя, получила в этой аварии травмы, несовместимые с жизнью и умерла в отделении скорой помощи салаватской больницы. Остальные пассажиры чудом остались живы, получив лишь синяки и ушибы. Остался невредимым и сам водитель, вывернувший руль в сторону пассажирки, когда машина понеслась на железобетонную опору. Мелеузовский суд Башкирии приговорил виновника аварии к условному сроку в два с половиной года и на такое же время запретил горе-водителю управлять автотранспортными средствами. В республиканском надзорном ведомстве посчитали такой приговор излишне мягким и несправедливым, ведь водитель, отправляясь в рейс отлично понимал, что несет ответственность не только за себя, но и за жизнь и здоровье еще 12 человек, которые заплатили ему и за безопасность в том числе.

Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкортостана, судебная коллегия по уголовным делам ВС РБ отменила приговор районного суда в связи с «мягкостью» и отправила дело на новое рассмотрение в Мелеуз, но уже в ином составе судей.

Между тем, за преступление, которое уголовное законодательство трактует по ч.3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека») предусматривает до пяти лет реального лишения свободы.

Кстати, это не единственный случай, когда частные извозчики нарушают правила не только дорожного движения, но и перевозки пассажиров.

Так, в минувшую среду произошел трагический случай в частной «ГАЗели», перевозящей людей из Уфы в Гафурийский район и обратно по нелегальному, нигде не зарегистрированному маршруту. 53-летний уфимец подрабатывал частным извозом и для того, чтобы сэкономить на горючем, перевел автобус на газовое топливо. В злополучный день газовое оборудование разладилось, но водитель не стал отменять поездку, заправившись соляркой. Неисправный газовый баллон он затолкал под переднее сиденье рядом с печкой и спокойно забил салон пассажирами.

На трассе Инзер-Белорецк, когда автобус уже возвращался в Уфу, нагретый печкой газовый баллон взорвался – химические ожоги получили шесть человек. Пять пассажиров от госпитализации отказались, так как их травмы врачи отнесли к разряду легких, а один мужчина, который принял на себя удар баллона, заправленного 50 литрами пропана, проведет в клинике не один день. Против незадачливого шофера, скорее всего, возбудят уголовное дело за несоблюдение техники безопасности.

До сих пор в России не существует закона, который мог бы строго регламентировать деятельность перевозчиков и, несмотря на обилие надзорных органов в стране, водителей частных автобусов, ради прибыли рискующими жизнями людей, никто не контролирует.

Единственный способ воздействовать на нерадивых «таксистов» - уголовный кодекс, но он начинает работать только в случае гибели или ранения пассажиров.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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