Водителя «ГАЗели», убившего пассажирку, могут отправить за решетку на пять лет

В январе 2012 года на обратной дороге из Оренбургской области водитель «не заметил» знака, ограничивающего скорость движения на участке Мелеуз-Салават, и вместо
Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкортостана, судебная коллегия по уголовным делам ВС РБ отменила приговор районного суда в связи с «мягкостью» и отправила дело на новое рассмотрение в Мелеуз, но уже в ином составе судей.
Между тем, за преступление, которое уголовное законодательство трактует по ч.3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека») предусматривает до пяти лет реального лишения свободы.
Кстати, это не единственный случай, когда частные извозчики нарушают правила не только дорожного движения, но и перевозки пассажиров.
Так, в минувшую среду произошел трагический случай в частной «ГАЗели», перевозящей людей из Уфы в Гафурийский район и обратно по нелегальному, нигде не зарегистрированному маршруту. 53-летний уфимец подрабатывал частным извозом и для того, чтобы сэкономить на горючем, перевел автобус на газовое топливо. В злополучный день газовое оборудование разладилось, но водитель не стал отменять поездку, заправившись соляркой. Неисправный газовый баллон он затолкал под переднее сиденье рядом с печкой и спокойно забил салон пассажирами.
На трассе Инзер-Белорецк, когда автобус уже возвращался в Уфу, нагретый печкой газовый баллон взорвался – химические ожоги получили шесть человек. Пять пассажиров от госпитализации отказались, так как их травмы врачи отнесли к разряду легких, а один мужчина, который принял на себя удар баллона, заправленного 50 литрами пропана, проведет в клинике не один день. Против незадачливого шофера, скорее всего, возбудят уголовное дело за несоблюдение техники безопасности.
До сих пор в России не существует закона, который мог бы строго регламентировать деятельность перевозчиков и, несмотря на обилие надзорных органов в стране, водителей частных автобусов, ради прибыли рискующими жизнями людей, никто не контролирует.
Единственный способ воздействовать на нерадивых «таксистов» - уголовный кодекс, но он начинает работать только в случае гибели или ранения пассажиров.