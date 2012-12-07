От дождевых потоков Уфу спасет проект стоимостью в 10 миллиардов рублей

Еще один способ влияния на строительные компании нашли власти столицы Башкирии. Сити-менеджер Ирек Ялалов предложил не подключать строящиеся дома к теплоснабжению, пока застройщик не подведет к дому ливневую канализацию. В качестве негативного примера мэр привел микрорайон Сипайлово, уходящий под воду после сильных дождей и таяния снега. В свое время в Сипайлово не продумали систему отвода дождевой воды, и дождевые воды заливают микрорайон. Так и нынешние застройщики, по мнению г-на Ялалова, в первую очередь экономят на ливневках, а потом страдают новоселы.