От дождевых потоков Уфу спасет проект стоимостью в 10 миллиардов рублей

- Еще три тысячи лет назад античные города начинались строиться с ливневых канализаций, - начал издалека Ирек Ялалов. - А у нас в 21 веке, первое, что выбрасывается при оптимизации - уличное водоотведение. Подписывают у руководителя строительного комплекса и ливневку исключают из проекта. Предлагаю тепло не давать, пока не будет ливневки, другого выхода не вижу.
По мнению градоначальника, строительный комплекс «саботирует строительство ливневой канализации в городе».
- Строители возводят дренаж для показухи и отвода глаз, - констатировал мэр. - Нормальный коллектор в состоянии построить только муниципальные коммунальщики – все остальное «липа». А нет ливневки – талые воды заливают подвалы домов, теплотрассы, размывают откосы дорог и путепроводов. Урон городу – колоссальный.
Как выяснилось, в Уфе плохо не только с ливневками в жилых кварталах, но и с коллекторами вдоль дорог. На весь город всего
По словам главы УКХиБ Владимира Чернова, в соседних городах с дорожными ливневками лучше – в Казани они покрывают 19,5 процентов городских трасс, в Челябинске – 22,5, в Самаре – 30.
- Ну что такое девять процентов? – расстроился мэр. – В Самаре - 30 процентов, а у нас… Хотя 30 это тоже ужасная цифра, во всех городах должно быть сто процентов.
Как следует из доклада г-на Чернова о состоянии подземного хозяйства города, ливневыми канализациями, по сути, в Уфе не занимались со времен советской власти.
- Один из первых коллекторов, построенных на территории города - коллектор по Сафроновскому проезду, который возведен в 40-е годы прошлого века, - говорит г-н Чернов. - Ливневая канализация на территории города строились в 60-е года, когда доля дорог с твердым покрытием была существенно меньше, и в настоящее время на более половины территории Уфы сооружения ливневой канализации отсутствуют полностью.
В этом году УКХиБ перестроило ливневые канализации по улицам Аксакова, Карла Маркса, Революционной, Вологодской и 50 лет Октября. Муниципальные коммунальщики продолжают строить ливневку на Интернациональной улице, а также проектируют дренажную сеть в Деме.
Ирек Ялалов даже посоветовал коммунальщикам вернуться к советскому опыту надземных коллекторов, когда вдоль тротуара или проезжей части строится неглубокая канава, прикрытая решеткой.
- Нужно развивать надземную канализацию, - говорит он. - У нас есть уже такой опыт – улица Достоевского и Ленина. На Ленина еще в 50-е годы был построен открытый коллектор для стоков, сейчас проектировщики про это забыли.
Ранее институт «ЛенПромСтройПроект» разработал схему дренажно-дождевой канализации Уфы на 2010 – 2020 годы.
- Схема предусматривает строительство
Дмитрий КОЛПАКОВ.