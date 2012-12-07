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От дождевых потоков Уфу спасет проект стоимостью в 10 миллиардов рублей

7 декабря 2012, 02:35
Еще один способ влияния на строительные компании нашли власти столицы Башкирии. Сити-менеджер Ирек Ялалов предложил не подключать строящиеся дома к теплоснабжению, пока застройщик не подведет к дому ливневую канализацию. В качестве негативного примера мэр привел микрорайон Сипайлово, уходящий под воду после сильных дождей и таяния снега. В свое время в Сипайлово не продумали систему отвода дождевой воды, и дождевые воды заливают микрорайон. Так и нынешние застройщики, по мнению г-на Ялалова, в первую очередь экономят на ливневках, а потом страдают новоселы.

- Еще три тысячи лет назад античные города начинались строиться с ливневых канализаций, - начал издалека Ирек Ялалов. - А у нас в 21 веке, первое, что выбрасывается при оптимизации - уличное водоотведение. Подписывают у руководителя строительного комплекса и ливневку исключают из проекта. Предлагаю тепло не давать, пока не будет ливневки, другого выхода не вижу.

По мнению градоначальника, строительный комплекс «саботирует строительство ливневой канализации в городе».

- Строители возводят дренаж для показухи и отвода глаз, - констатировал мэр. - Нормальный коллектор в состоянии построить только муниципальные коммунальщики – все остальное «липа». А нет ливневки – талые воды заливают подвалы домов, теплотрассы, размывают откосы дорог и путепроводов. Урон городу – колоссальный.

Как выяснилось, в Уфе плохо не только с ливневками в жилых кварталах, но и с коллекторами вдоль дорог. На весь город всего 130 километров дождевой канализации - 9 процентов уличной сети.

По словам главы УКХиБ Владимира Чернова, в соседних городах с дорожными ливневками лучше – в Казани они покрывают 19,5 процентов городских трасс, в Челябинске – 22,5, в Самаре – 30.

- Ну что такое девять процентов? – расстроился мэр. – В Самаре - 30 процентов, а у нас… Хотя 30 это тоже ужасная цифра, во всех городах должно быть сто процентов.

Как следует из доклада г-на Чернова о состоянии подземного хозяйства города, ливневыми канализациями, по сути, в Уфе не занимались со времен советской власти.

- Один из первых коллекторов, построенных на территории города - коллектор по Сафроновскому проезду, который возведен в 40-е годы прошлого века, - говорит г-н Чернов. - Ливневая канализация на территории города строились в 60-е года, когда доля дорог с твердым покрытием была существенно меньше, и в настоящее время на более половины территории Уфы сооружения ливневой канализации отсутствуют полностью.

В этом году УКХиБ перестроило ливневые канализации по улицам Аксакова, Карла Маркса, Революционной, Вологодской и 50 лет Октября. Муниципальные коммунальщики продолжают строить ливневку на Интернациональной улице, а также проектируют дренажную сеть в Деме.

Ирек Ялалов даже посоветовал коммунальщикам вернуться к советскому опыту надземных коллекторов, когда вдоль тротуара или проезжей части строится неглубокая канава, прикрытая решеткой.

- Нужно развивать надземную канализацию, - говорит он. - У нас есть уже такой опыт – улица Достоевского и Ленина. На Ленина еще в 50-е годы был построен открытый коллектор для стоков, сейчас проектировщики про это забыли.

Ранее институт «ЛенПромСтройПроект» разработал схему дренажно-дождевой канализации Уфы на 2010 – 2020 годы.

- Схема предусматривает строительство 238 километров самотечных и 14 километров напорных коллекторов, 76 километров открытых водоотводов, 14 насосных станций и 30 очистных сооружений. Необходимо порядка 10 миллиардов рублей, - пояснил глава УКХиБ Владимир Чернов. - Управлением разрабатывается городская целевая программа по комплексному развитию системы ливневой канализации Уфы на 2013 – 2015 годы, предусматривающая строительство четырех очистных сооружений, двух с половиной километров напорного и восемьдесят шесть километров самотечного коллектора.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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