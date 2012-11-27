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Чиновник, распределяющий госсубсидии, требовал половину от суммы в свой карман

27 ноября 2012, 11:01
Начальник отдела экономики и инвестиций администрации Иглинского района Башкирии 36-летний Ильшат Сафуанов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник попался сразу не двух прегрешениях. В мае 2011 года получил незаконное вознаграждение в 100 тысяч рублей за «продвижение» документов молодого бизнесмена, желающего получить государственные субсидии на развитие своего дела по полиграфии, а в декабре пытался «выбить» 150 тысяч рублей у другого предпринимателя, рассчитывающего на государственную помощь в приобретении документов для открытия бильярдного клуба. В обоих случаях г-н Сафуанов, чувствовавший себя «монополистом» в распределении государственных средств, требовал половину суммы от выделяемых денег.

Так, полиграфист должен был получить субсидии в размере 200 тысяч рублей, а владелец бильярдного клуба – 300 тысяч. Причем, в случае с «бильярдистом», чиновник и вовсе собирался нарушить закон – мужчина не оформил документы на организацию своего дела, но все равно рассчитывал на государственную помощь. Но купить оборудование для игрового клуба сельчанин так и не успел – его «благодетеля» задержали. Ильшат Сафуанов оказался очень осторожным и серьезно подошел к конспирации, введя в «схему» двух своих знакомых, каждый из которых должен был передать деньги по цепочке. Но как только купюры достигли адресата, мужчину поймали с поличным. Отпираться чиновник не стал и сразу признался в содеянном.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкортостана, надзорное ведомство Иглинского района установило контроль за расследованием уголовного дела, чтобы высокопоставленный сотрудник районной администрации не сумел уйти от ответственности. Мужчину подозревают в совершении преступления по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В случае, если суд признает г-на Сафуанова виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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