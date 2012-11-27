Чиновник, распределяющий госсубсидии, требовал половину от суммы в свой карман

Так, полиграфист должен был получить субсидии в размере 200 тысяч рублей, а владелец бильярдного клуба – 300 тысяч. Причем, в случае с «бильярдистом», чиновник и вовсе собирался нарушить закон – мужчина не оформил документы на организацию своего дела, но все равно рассчитывал на государственную помощь. Но купить оборудование для игрового клуба сельчанин так и не успел – его «благодетеля» задержали. Ильшат Сафуанов оказался очень осторожным и серьезно подошел к конспирации, введя в «схему» двух своих знакомых, каждый из которых должен был передать деньги по цепочке. Но как только купюры достигли адресата, мужчину поймали с поличным. Отпираться чиновник не стал и сразу признался в содеянном.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкортостана, надзорное ведомство Иглинского района установило контроль за расследованием уголовного дела, чтобы высокопоставленный сотрудник районной администрации не сумел уйти от ответственности. Мужчину подозревают в совершении преступления по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В случае, если суд признает г-на Сафуанова виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы.