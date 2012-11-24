В столице Башкирии соединят скоростным трамваем южную и северную части Уфы

Как мы и предполагали, разорванные несколько лет назад южную и северную трамвайные сети намерены соединить на улице Блюхера. Еще несуществующую остановку «Улица Чудинова» и остановку электрички «1629 километр» соединят пешеходным мостом, далее рельсы проведут по задворкам городского дворца культуры, выведя одну ветку в трамвайное депо, а вторую – на разворотное кольцо у парка Калинина. Таким образом северная часть столицы Башкирии не будет оторвана от южной. Всего на этом отрезке запроектированы четыре новые остановки: «Поликлиника», «Улица Николая Кузнецова», «Бульвар Славы», «Улица Чудинова». А чтобы вагоны не пересекали проспект Октября, как сейчас, предлагается сделать тоннель.
По предложению проектного бюро «ПромТрансСтрой», в парке Гафури трамваи пойдут «вторым этажом» над имеющейся дорогой.
Вторая проектируемая надземная эстакадная ветка пройдет по Комсомольской и Российской улицам, выходя на Первомайскую через парк имени Калинина. Здесь запроектированы остановки: «Улица Хадии Давлетшиной», «Округ Галле», «ТЦ «Июнь», «Улица Шафиева», «Улица архитектора Рехмукова», «Северный бульвар», «Уфимское шоссе», «Улица Шота Руставелли», «Трамвайная», «Цветочная улица», «Интернациональная», «Победы».
Здесь, по всей видимости, над ж/д путями будет запроектирован отдельный трамвайный мост рядом с Дежневским путепроводом, далее дорога делает поворот на Интернациональную улицу, и в районе Калининского РУВД повернет на улицу Шумавцова к существующей ветке.
Дмитрий КОЛПАКОВ