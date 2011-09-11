Аскар Абдразаков пообещал Уфе концертный зал на 1,5 тысячи мест

- Концертный зал будет построен и сдан в эксплуатацию в июне 2013 года, - рассказал г-н Абдразаков. - Это будет акустический зал под симфонический оркестр и симфоническую музыку на полторы тысячи зрительных мест. Красивое здание в географическом центре города, за кинотеатром «Искра», в удобном месте для жителей Сипайлово, Черниковки и Южной части Уфы.