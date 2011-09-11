Аскар Абдразаков пообещал Уфе концертный зал на 1,5 тысячи мест

Posted 11 сентября 2011, 17:20
Published 11 сентября 2011, 17:20
Modified 10 ноября 2022, 18:55
Updated 10 ноября 2022, 18:55
- Нашему зрителю из глубинки не хватает театра, - сказал Аскар Абдразаков в эфире радиостанции «Эхо Москвы». - У меня есть предложение разместить на сайте министерства записи спектаклей, чтобы жители районов могли их смотреть в интернете.
Также глава минкульта анонсировал появление в Уфе нового концертного зала.
- Концертный зал будет построен и сдан в эксплуатацию в июне 2013 года, - рассказал г-н Абдразаков. - Это будет акустический зал под симфонический оркестр и симфоническую музыку на полторы тысячи зрительных мест. Красивое здание в географическом центре города, за кинотеатром «Искра», в удобном месте для жителей Сипайлово, Черниковки и Южной части Уфы.
Как отметил руководитель культурного ведомства, сейчас для проведения концертов классической музыки используют зал дворца культуры «Нефтяник», который для этих целей совсем не годится.
Однако при этом министр отказался отдавать под престижные гастрольные концерты городские театры.
- Театры трогать не хочется, а тем более, прерывать их репертуар и отрывать коллектив от планомерной работы. Да «Нефтяник» не акустическая площадка, но до появления концертного зала ее можно использовать.
Дмитрий КОЛПАКОВ.