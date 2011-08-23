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В аэропорту Уфы появятся три новых перевозчика из Чехии, Китая и ОАЭ

23 августа 2011, 21:21
Международный аэропорт «Уфа» (МАУ) не будет переименован в «Булгаково». Смену названия воздушных ворот столицы Башкирии предлагали маркетологи, задумавшие ребрендинг уфимского аэропорта. Напомним, многие крупные российские порты именуются в честь рядом стоящих населенных пунктов, как, например, Толмачево, Кольцово, Емельяново, Домодедово, Внуково, Пулково. Однако глава МАУ Рамиль Тимергазин считает эту идею «преждевременной» и уверен, что аэропорт «Уфа» куда как более известен в мире, чем пригородный поселок Булгаково.

Рамиль Тимергазин также анонсировал появление в Уфе трех новых иностранных авиакомпаний – Flydubai, «Чешских авиалиний» и одного из китайских перевозчиков. Пока известны только намерения «Чешских авиалиний», они будут выполнять два вылета из Уфы по выходным, а стоимость билета до Праги составит примерно 200 долларов.

А вот возвратить назад немецкую Lufthansa, которая перестала выполнять полеты из Уфы в 2009 году, пока не удается.

- Lufthansa - большая инертная компания, трудная на подъем, - объяснил г-н Тимергазин. - Только на ее «вхождение» в Уфу понадобилось шесть лет.

Вместе с тем Рамиль Тимиргазин прокомментировал скандал с переименованием авиакомпании Air Bashkortostan. Ранее власти Башкирии потребовали от авиаторов отказаться от использования названия республики. Но, как оказалось, Air Bashkortostan зарегистрирована по всем правилам, и у Башкирии нет юридических рычагов, чтобы лишить компанию законного имени.

Кроме того, переименование авиапредприятия парализует его работу, поскольку потребует проведения сложных бюрократических процедур.

А вот планов по достройке международного терминала, возведенного еще в начале 90-х годов, у нынешней администрации порта нет. Причина - отдаленное расположение от других аэровокзальных объектов. Недострой изначально задумывался как VIP-зал для делегаций и правительства. Предыдущая администрация порта намеревалась сделать здесь карго-терминал. Но, по мнению г-на Тимиргазина, строительство самого здания еще ничего не означает, поскольку нужны огромные деньги на возведение перрона.

- Возведение перрона обойдется намного дороже, чем строительство самого терминала, - отметил руководитель аэропорта. – Ведь самолетам нужно на чем-то стоять, а это площадка в несколько метров толщиной.

Но вместе с тем г-н Тимергазин признался, что заброшенный аэровокзал, так или иначе будет реанимирован, так как аэропорт развивается в сторону поселка Локотки.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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