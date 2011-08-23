В аэропорту Уфы появятся три новых перевозчика из Чехии, Китая и ОАЭ

А вот планов по достройке международного терминала, возведенного еще в начале 90-х годов, у нынешней администрации порта нет. Причина - отдаленное расположение от других аэровокзальных объектов. Недострой изначально задумывался как VIP-зал для делегаций и правительства. Предыдущая администрация порта намеревалась сделать здесь карго-терминал. Но, по мнению г-на Тимиргазина, строительство самого здания еще ничего не означает, поскольку нужны огромные деньги на возведение перрона.