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Еврейский «священный дом» выставили на продажу

17 августа 2011, 02:34
Еврейская община, несмотря на претензии башкирской прокуратуры, все-таки достроила двенадцатиэтажку на территории своего культурного центра на улице Блюхера в Уфе. Ранее возводимое здание позиционировалось как Дом священника. Но, по сути, высотка оказалась обычным коммерческим объектом, на ней уже висит баннер с телефонами отдела продаж квартир. Напомним, что в 2008 году прокуратура Орджоникидзевского района столицы Башкирии посчитала, что возведение «религиозного объекта» начато с нарушением Градостроительного кодекса, так как строители не получили разрешения на этот дом.

Тогда в общине заявили, что здание является частью синагоги, а потому получать на него отдельное разрешение не обязательно, так как дом предназначается для священнослужителей и сотрудников культурного центра.

Сегодня получается, что безвозмездно выделенный властями участок земли в парковой зоне города под строительство национального центра банально использовали для возведения коммерческого жилья.

К сожалению, получить ясный комментарий о судьбе новостроя не удалось. Михаил Цвик, глава общины «Ор Авнер Хабад Любавич», указанный в паспорте объекта как застройщик, на вопрос о коммерческой составляющей Дома священника раздраженно заявил «МКС», что не имеет к строительству отношения.

- Я не занимаюсь этим домом и ничего не могу сообщить, - сообщил по телефону г-н Цвик.

Глава общины посоветовал желающим прояснить судьбу двенадцатиэтажного пристроя к синагоге у раввина Уфы и Башкортостана Дана Кричевского, однако сам г-н Кричевский для комментариев оказался недоступен.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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