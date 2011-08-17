Еврейский «священный дом» выставили на продажу

Еврейская община, несмотря на претензии башкирской прокуратуры, все-таки достроила двенадцатиэтажку на территории своего культурного центра на улице Блюхера в Уфе. Ранее возводимое здание позиционировалось как Дом священника. Но, по сути, высотка оказалась обычным коммерческим объектом, на ней уже висит баннер с телефонами отдела продаж квартир. Напомним, что в 2008 году прокуратура Орджоникидзевского района столицы Башкирии посчитала, что возведение «религиозного объекта» начато с нарушением Градостроительного кодекса, так как строители не получили разрешения на этот дом.