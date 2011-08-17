Еврейский «священный дом» выставили на продажу

Тогда в общине заявили, что здание является частью синагоги, а потому получать на него отдельное разрешение не обязательно, так как дом предназначается для священнослужителей и сотрудников культурного центра.
Сегодня получается, что безвозмездно выделенный властями участок земли в парковой зоне города под строительство национального центра банально использовали для возведения коммерческого жилья.
К сожалению, получить ясный комментарий о судьбе новостроя не удалось. Михаил Цвик, глава общины «Ор Авнер Хабад Любавич», указанный в паспорте объекта как застройщик, на вопрос о коммерческой составляющей Дома священника раздраженно заявил «МКС», что не имеет к строительству отношения.
- Я не занимаюсь этим домом и ничего не могу сообщить, - сообщил по телефону г-н Цвик.
Глава общины посоветовал желающим прояснить судьбу двенадцатиэтажного пристроя к синагоге у раввина Уфы и Башкортостана Дана Кричевского, однако сам г-н Кричевский для комментариев оказался недоступен.
Дмитрий КОЛПАКОВ.