В трамваи врезаются частные маршрутки, а их пассажиры получают переломы

Частные перевозчики в столице Башкирии давно стали головной болью как гаишников, так и чиновников всех уровней власти. За безопасность пассажиров, которые садятся в машины автокоммерсантов никто не несет никакой ответственности, а стребовать моральный и материальный ущерб в суде с таких «шумахеров» проблематично, поскольку автопредприниматели не регистрируются в качестве юридических лиц, предпочитая «зашибать деньгу» партизанским способом. Ущерб несут не только пассажиры, но и казна республики, так как «партизаны» не платят никаких налогов. Привести в порядок рынок пассажироперевозок и удалить с этого небезопасности для жителей республики поля недобросовестных коммерсантов, могут только все надзирающие и контролирующие ведомства сообща, если на то будет воля высшей власти Башкирии.