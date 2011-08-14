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В трамваи врезаются частные маршрутки, а их пассажиры получают переломы

15 августа 2011, 01:58
Сразу несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий с участием частных маршрутных автобусов случились в минувший вторник в Уфе. Так, на перекрестке улиц Рихарда Зорге и Округа Галле водитель «ГАЗели», следовавшей по маршруту «Миловка – Центральный рынок», не справился с управлением и врезался в трамвай № 18. После этого микроавтобус отбросило на другую «ГАЗель», перевозившую уфимцев между аэропортом и железнодорожным вокзалом. В маршрутке-виновнице ДТП от сильного удара одна пассажирка сломала ногу - ее доставили в больницу.

Несколькими часами ранее в Калининском районе башкирской столицы медицинская помощь потребовалась 43-летней пассажирке автобуса № 269. «ПАЗ» двигался по Первомайской улице и возле остановки «Улица Свободы» водитель резко затормозил. Причем шофер пассажирской машины выполнил маневр столь неумело, что женщина, даже держась за поручень, упала на пол салона автобуса.

- В результате ДТП у женщины сломано восьмое ребро, - сообщила инспектор отделения пропаганды ОГИБДД УВД по городу Уфе Гузель Сафиуллина.

Частные перевозчики в столице Башкирии давно стали головной болью как гаишников, так и чиновников всех уровней власти. За безопасность пассажиров, которые садятся в машины автокоммерсантов никто не несет никакой ответственности, а стребовать моральный и материальный ущерб в суде с таких «шумахеров» проблематично, поскольку автопредприниматели не регистрируются в качестве юридических лиц, предпочитая «зашибать деньгу» партизанским способом. Ущерб несут не только пассажиры, но и казна республики, так как «партизаны» не платят никаких налогов. Привести в порядок рынок пассажироперевозок и удалить с этого небезопасности для жителей республики поля недобросовестных коммерсантов, могут только все надзирающие и контролирующие ведомства сообща, если на то будет воля высшей власти Башкирии.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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