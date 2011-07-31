РПЦ намерена открыть три новых прихода в Уфе

- Нам не нужна церковь на отшибе микрорайона. То, что предлагает администрация, епархию не устраивает. Пока мы не смогли прийти к общему мнению с мэрией по месторасположению будущего храма, - рассказал «МКС» референт управляющего Уфимской епархией архимандрит Игнатий.
По словам отца Игнатия, епархия рассчитывает на небольшой участок земли в центральной части Сипайлово поблизости с основными транспортными маршрутами, что важно для пожилых прихожан.
- Святейший патриарх заявил, что время торжественного храмостроительства закончилось, нам нужны быстровозводимые приходы шаговой доступности, с помещениями для миссионерской и социально-благотворительной работы, - отметил клирик. - Если храм отправить на выселки, он не будет сосредоточием духовной жизни микрорайона.
Архимандрит пояснил, что православная церковь старается наполнить приходы социальной работой. Такими, например, как бесплатная раздача обедов для бродяг или пункт сбора вещей для малоимущих. При этом он усомнился в том, что власти испугались появления бродяжной столовой в центре спального микрорайона.
- Бомжи с тарелками - вопрос не принципиальный, их можно кормить и во внутреннем дворе прихода, скрыв от глаз людских. Правда, зачем бояться обнажения язв общества? – заметил он. - В московских храмах это сплошь и рядом, когда бродяг лечат, кормят, помогают найти работу. Это несчастные, выброшенные на обочину жизни люди, многие из них хотят вернуться к нормальной жизни. Уверен, что вопрос с приходом в Сипайлово так или иначе будет решен.
Ранее из-за несогласия с городскими властям по выделенной земле отложилось строительство храмового комплекса в честь святого апостола Андрей Первозванного в Деме. Епархии выделили участок на перекрестке улиц Гатчинской и Первой Строителей, однако священнослужители заявили о труднодоступности этой территории для жителей микрорайона, и проект был временно заморожен.
- Храм в Деме обязательно построят, как только мы найдем с мэрией точки соприкосновения по земле, - пообещал архимандрит.
Также представитель епархии сообщил «МКС» о ведущихся переговорах по строительству небольшой церкви в сквере за ДК «Юбилейный», ранее бывшим Ново-Ивановским кладбищем, где до революции был храм. Референт архиепископа намекнул, что властям стоит пойти навстречу церкви, потерявшей в начале прошлого века огромное количество недвижимого имущества в городской черте Уфы, при этом заметив, что запросы епархии «согласовываются с принципами целесообразности».
Дмитрий КОЛПАКОВ.