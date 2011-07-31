РПЦ намерена открыть три новых прихода в Уфе

- Бомжи с тарелками - вопрос не принципиальный, их можно кормить и во внутреннем дворе прихода, скрыв от глаз людских. Правда, зачем бояться обнажения язв общества? – заметил он. - В московских храмах это сплошь и рядом, когда бродяг лечат, кормят, помогают найти работу. Это несчастные, выброшенные на обочину жизни люди, многие из них хотят вернуться к нормальной жизни. Уверен, что вопрос с приходом в Сипайлово так или иначе будет решен.