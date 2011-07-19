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Авиаторы Башкирии готовы запустить самолет-разведчик

19 июля 2011, 21:09
Гендиректор авиакомпании «Air Bashkortostan» Евгений Сюкрев заявил о готовности к запуску в эксплуатацию самолета-фотокамеры Diamond DA42M-NG. Машину купили в этом году в Австрии, и уже перегнали в уфимский аэропорт. Но, из-за долгих процедур растаможивания летательный аппарат не может подняться в воздух. По словам г-на Сюкрева через пару месяцев все формальности будут улажены. «Air Bashkortostan» (дочка «ВИМ-авиа») намерен побороться на рынке аэрофотосъемки, где сегодня почти единственным крупным игроком является авиакомпания «Уфимские авиалинии».

По словам г-на Сюкрева четырехместный самолет Diamond DA42M-NG разрабатывавшийся как беспилотный разведчик для войск НАТО, сертифицирован для использования в России.

- За исключением двигателей в нем почти нет металла, для радаров он невидим, - пояснил глава «Air Bashkortostan». - В нашей стране почти нет таких самолетов, он оснащен специальным лазерным сканеров поверхности, и уникальной фотокамерой.

В компании намерены использовать самолет для госзаказов по разведке лесных пожаров, незаконной вырубки леса, а предприятиям предложить изыскания по прокладке трасс трубопроводов и ЛЭП, кадастровым и землеустроительным работам. Самолет уже находится в аэропорту Уфы и носит фирменную ливрею «Air Bashkortostan». На интернет-форумах летательный аппарат в шутку уже назвали мечтой летчика Гэри Пауэрса.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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