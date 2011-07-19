Авиаторы Башкирии готовы запустить самолет-разведчик

По словам г-на Сюкрева четырехместный самолет Diamond DA42M-NG разрабатывавшийся как беспилотный разведчик для войск НАТО, сертифицирован для использования в России.
- За исключением двигателей в нем почти нет металла, для радаров он невидим, - пояснил глава «Air Bashkortostan». - В нашей стране почти нет таких самолетов, он оснащен специальным лазерным сканеров поверхности, и уникальной фотокамерой.
В компании намерены использовать самолет для госзаказов по разведке лесных пожаров, незаконной вырубки леса, а предприятиям предложить изыскания по прокладке трасс трубопроводов и ЛЭП, кадастровым и землеустроительным работам. Самолет уже находится в аэропорту Уфы и носит фирменную ливрею «Air Bashkortostan». На интернет-форумах летательный аппарат в шутку уже назвали мечтой летчика Гэри Пауэрса.
Дмитрий КОЛПАКОВ.