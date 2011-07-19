Авиаторы Башкирии готовы запустить самолет-разведчик

Гендиректор авиакомпании «Air Bashkortostan» Евгений Сюкрев заявил о готовности к запуску в эксплуатацию самолета-фотокамеры Diamond DA42M-NG. Машину купили в этом году в Австрии, и уже перегнали в уфимский аэропорт. Но, из-за долгих процедур растаможивания летательный аппарат не может подняться в воздух. По словам г-на Сюкрева через пару месяцев все формальности будут улажены. «Air Bashkortostan» (дочка «ВИМ-авиа») намерен побороться на рынке аэрофотосъемки, где сегодня почти единственным крупным игроком является авиакомпания «Уфимские авиалинии».