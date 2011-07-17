Почта готовится к акционированию

Как сообщил «МКС» руководитель башкирского филиала «Почты России» Ирек Галимов, в тех населенных пунктах, где нет банковских отделений, почта не будет взимать комиссии с налогов.
По словам главы УФПС РБ, только за первую половину этого года его предприятие заработало полтора миллиарда рублей, однако большая часть доходов вкладывается в обновление инфраструктуры.
- Например, в прошлом году мы потратили около ста миллионов рублей на ремонт 20 объектов связи, - говорит г-н Галимов. – В этом году отремонтировали еще 11 отделений на 32 миллиона, и во второй половине года приведем в порядок десять отделений на 35 миллионов рублей. Ко всему прочему в этом году мы открываем новое отделение в поселке Чесноковка.
Структура доходов почты сегодня выглядит так: 40 процентов – это розничные финансовые услуги, как например жилищно-коммунальные платежи и денежные переводы, 27 процентов – комиссия от выплаты пенсий, 20 процентов – доходы от письменной корреспонденции, 6 процентов – розничная торговля всевозможными товарами.
Глава почты пожаловался, что пересылка писем сегодня убыточна для предприятия, а государство не компенсирует разницу между реальной себестоимостью и действующим тарифом. Вместе с тем у «Почты России» сократились доходы от операций с пенсионными деньгами, так как комиссионный процент полагающийся почте упал с 4 до 1,17.
С акционированием предприятия у госкомпании появиться свой банк. По словам почтовиков для его появления есть все условия, только у УФПС Башкирии 1277 отделений во всех районах республики, чего нет ни одного самого разветвленного коммерческого банка.
По словам Ирека Галимова, к концу года ожидается появление нового федерального закона о почте, в котором «Почта России» лоббирует передачу ей «последней мили» - всего фонда домашних почтовых ящиков. Сегодня управляющие компании отказываются ремонтировать и менять ящики в подъездах, заявляя что это собственность жильцов, которые сами должны скидываться на их ремонт.
- Мы готовы забрать ящики себе и заниматься их содержанием, - заявил глава почты Башкирии.
Дмитрий КОЛПАКОВ.