Почта готовится к акционированию

- Например, в прошлом году мы потратили около ста миллионов рублей на ремонт 20 объектов связи, - говорит г-н Галимов. – В этом году отремонтировали еще 11 отделений на 32 миллиона, и во второй половине года приведем в порядок десять отделений на 35 миллионов рублей. Ко всему прочему в этом году мы открываем новое отделение в поселке Чесноковка.