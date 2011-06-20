Браконьеры за месяц нереста умудрились вытащить из водоемов более 1,5 тонны рыбы

За этот месяц запрета на рыбалку полицейские изъяли у браконьеров свыше
Нарушавшие запрет умудрились вытащить из водоемов более полутора тонн рыбы.
84 браконьера стали фигурантами уголовных дел за незаконную добычу водных ресурсов, 364 нарушителя отделались административным штрафом.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, законодательство предусматривает уголовную ответственность за браконьерство. Всем, кто незаконно ловил рыбу в период весеннего запрета на рыбалку предъявлено обвинение по ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча в местах нереста»). В случае, если все 84 уголовных дела дойдут до суда, то виновникам грозит до полугода ареста или два года исправительных работ.