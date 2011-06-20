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Браконьеры за месяц нереста умудрились вытащить из водоемов более 1,5 тонны рыбы

20 июня 2011, 04:46
В промышленных объемах отлавливали нерестящуюся рыбу башкирские браконьеры. С 1 мая по 10 июня правительство Башкирии установило запрет на рыболовство в период нереста, но это не остановило любителей рыбалки. Причем горе-рыбаки выходили на промысел не с удочкой, а с эффективными приспособлениями, позволяющими ловить как можно больше рыбы. Особенно свирепствовали браконьеры в Бирске, Дюртюлях, Янауле, Буздяке, Бураевском Караидельском, Стерлитамакском и Мечетлинском районах.

За этот месяц запрета на рыбалку полицейские изъяли у браконьеров свыше 30 километров сетей, 128 незарегистрированных плавательных средств и 144 запрещенных орудий лова.

Нарушавшие запрет умудрились вытащить из водоемов более полутора тонн рыбы.

84 браконьера стали фигурантами уголовных дел за незаконную добычу водных ресурсов, 364 нарушителя отделались административным штрафом.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, законодательство предусматривает уголовную ответственность за браконьерство. Всем, кто незаконно ловил рыбу в период весеннего запрета на рыбалку предъявлено обвинение по ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча в местах нереста»). В случае, если все 84 уголовных дела дойдут до суда, то виновникам грозит до полугода ареста или два года исправительных работ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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