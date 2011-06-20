Браконьеры за месяц нереста умудрились вытащить из водоемов более 1,5 тонны рыбы

В промышленных объемах отлавливали нерестящуюся рыбу башкирские браконьеры. С 1 мая по 10 июня правительство Башкирии установило запрет на рыболовство в период нереста, но это не остановило любителей рыбалки. Причем горе-рыбаки выходили на промысел не с удочкой, а с эффективными приспособлениями, позволяющими ловить как можно больше рыбы. Особенно свирепствовали браконьеры в Бирске, Дюртюлях, Янауле, Буздяке, Бураевском Караидельском, Стерлитамакском и Мечетлинском районах.