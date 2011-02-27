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Posted 27 февраля 2011, 16:16

Published 27 февраля 2011, 16:16

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

Школьники убили сторожа, чтобы тот не рассказал об их плохом поведении

27 февраля 2011, 16:16
Верховный суд Башкирии отправил за решетку двух несовершеннолетних оболтусов, лишивших жизни человека в Бирске. В начале декабря 2008 года, когда старшему из преступников исполнилось 16 лет, а младшему 15, парни решили обокрасть школу № 1, в которой учились сами. Молодые люди знали, где стоят компьютеры и решили вынести из родного учебного заведения технику, чтобы потом продать ее. Отморозки забрались в кабинет информатики через окно, но были пойманы ночным сторожем.

Мужчина отлично знал лоботрясов и пригрозил сообщить о произошедшем в милицию. Парни так перепугались, что о попытке воровства станет известно, что решили… убить свидетеля своего позора. Молодые люди сначала отвлекли внимание охранника, который не ожидал подвоха от школьников и вел с ними душеспасительные беседы, а потом один из них прыгнул на спину мужчине и повалил его на пол. Второй малолетний изверг принялся тыкать поверженного взрослого ножом. Подростки избивали и резали сторожа до тех пор, пока он не испустил дух от потери крови и спокойно скрылись через окно. Однако уже на следующий день юных фашистов задержали – тинейджеры оставили достаточно следов на месте преступления. Парни ни на допросах в милиции, ни на судебном процессе не признались в содеянном, утверждая, что в злополучную ночь мирно спали в своих кроватях. Следователей поразило, что мальчишки так легко пошли на преступление лишив жизни взрослого человека только потому, что опасались огласки случившегося. Также сыщикам показалось странным, что подростки взяли с собой нож, а потом набросились на мужчину, так слаженно, как будто уже репетировали эту сцену.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, суд посчитал вину подростков доказанной и приговорил старшего из злодеев к девяти с половиной годам в местах лишения свободы, а его младшего подельника к девяти годам и двум месяцам лишения свободы, но пока отправив малолетку в воспитательную колонию для юных преступников. Это низший предел наказания за убийство, но оговоренный законом для несовершеннолетних правонарушителей.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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