Как Игорь Григоренко помог Деду Морозу

- Конечно. Я в Уфе играл и в локаутном сезоне 2004/2005, поэтому есть с чем сравнивать. Город меняется к лучшему. Раньше был не такой красочный, как сейчас. Мест любимых появилось много, поэтому меня пока здесь все устраивает, и никуда я переезжать не собираюсь.