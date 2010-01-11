Как Игорь Григоренко помог Деду Морозу

- Вы в этом сезоне поиграли на самых разных позициях в разных звеньях. Где чувствуете себя наиболее комфортно?
- Тут не до выбора. Конкуренция большая. Где ставят – там и играю. Решаю не я, а тренеры. Есть желание играть и без разницы, с какими партнерами. У нас хорошая команда и со всеми чувствую себя комфортно.
- Игорь, по ходу сезона играете все лучше и лучше. Нет досады, что не зовут в сборную России?
- Обид быть не может. С приходом в уфимскую команду Быкова и Захаркина я почувствовал доверие и стал показывать результативный хоккей. Когда тебе доверяют не остается ничего, кроме как показать все свои лучшие качества и отдавать игре всего себя. Отсюда и результат.
- Вы уже третий сезон в столице Башкирии. Город сильно изменился за это время?
- Конечно. Я в Уфе играл и в локаутном сезоне 2004/2005, поэтому есть с чем сравнивать. Город меняется к лучшему. Раньше был не такой красочный, как сейчас. Мест любимых появилось много, поэтому меня пока здесь все устраивает, и никуда я переезжать не собираюсь.
- Как справили Новый год?
- В Уфе, в кругу семьи.
- Сразу по окончании матча «Салават Юлаев» - «Авангард» хоккеисты поздравляли пришедших зрителей – бросали на трибуны коробочки с подарками. Что в них было?
- Честно говоря, не знаю. Летели хорошо, тяжеленькие, значит. Просто перед игрой к нам обратилось руководство и попросило после рукопожатия не расходиться. Сказали, что придет Дед Мороз с подарками и надо будет ему помочь поздравить всех. Мы помогли.
Андрей ЛОПАТА.