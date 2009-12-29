Полосатый рейс. Уфимка украсила авто символом наступающего года

Звериные маневры
Машина у Светланы – настоящий зверинец с хищниками. Помимо тигра тут еще двое представителей этого вида. Справа атакует лев с роскошной гривой, а на капоте разлегся белый леопард с неестественно голубыми глазами. Кстати, дома у Светланы есть еще два кота - сиамский и турецкая ангора.
- Леопард у меня девочка, – с любовью рассказывает о своих рисованных питомцах Светлана. – Вы посмотрите на ее глазки, мордочку! Вообще, поначалу я хотела сделать всю машину в одном стиле, изобразив только белого тигра, но потом мне сказали, что издалека он будет похож на зебру, и я передумала. Оформила тремя разными животными. Думаю, что получилась цельная композиция.
О том, как пришла в голову мысль раскрасить машину, Светлана уже не помнит.
- Захотелось, и все! – восклицает девушка. - До этого я ездила на обычных машинах, которые принадлежали отцу. Первым был «Москвич 2141», затем ВАЗовская «десятка», к которой я так прикипела, что даже не хотела продавать. Дело дошло даже до истерики.
Отец не разделяет взгляды дочери на то, как должно выглядеть авто, потому не разрешал серьезно тюнинговать свои машины. Покупая в 2004 году свою собственную «Короллу», девушка уже была готова всячески украшать свою любимицу.
Раскрашивала, конечно, не сама. Художник Рим Умяров, занимающийся аэрографией профессионально, разработал концепцию и воплотил в жизнь. Цена была серьезной. Добавить еще столько же – и можно подержанную «Короллу» купить.
- Да, я знаю, что будущий год - Тигра. Но это животное не ради удачи наносила. Я удачливый человек, и дополнительные талисманы мне не нужны.
Машина Светланы украшена не только аэрографией. Еще до художеств «Королла» имела внушительный хромированный обвес. Кроме того, на ней установлены качественные биксеноновые фары, все четыре диска подсвечены и светятся в ночи яркими огнями. В салоне пороги подсвечены надписью Corolla, есть и цветная подсветка для ног.
Машина Светланы постоянно обрастает все новыми и новыми тюниговыми элементами. Обычная серебристая японка с левым рулем становится все ярче и ярче. Хозяйка не собирается останавливать процесс обновления.
- Эта машина будет со мной всегда. Даже если потом редко стану ездить, то все равно не брошу. Она – мой друг. Я буду продолжать ее дорабатывать, сделаю новый обвес и, вполне возможно, стану дорисовывать.
Стаж госпожи Михайловой солидный – десять лет активного вождения, а за городом она начала садиться за руль с 11 лет. В 2008-м она купила еще и серебристый внедорожник «Тойота Прадо», затонировала его «в ноль» и участвует на нем в различных трофи-рейдах и других подобных соревнованиях.
- На трофи я свой внедорожник сильно не убиваю, но тем не менее часто лезу на этой стоковой машине в ту же топь, где только что побывали специально подготовленные автомобили – поднятые и на больших колесах. Водители этих машин относятся к моему «Тойота Прадо» с иронией, называя его «гламурным джипом». Возможно, позднее возьму что-то более серьезное, но недорогое. Может, это будет праворульный подержанный японский внедорожник. Я его лифтану, подготовлю, доведу до боевой формы и буду на нем участвовать в соревнованиях, не боясь покрыть царапинами и вмятинами.
Городская гонщица
Несмотря на слабый двигатель 1,4 литра, «Королла» Светланы часто соревнуется с другими машинами, но только на городских дорогах. При этом особых прокачек хозяйка не делала. Ее малышка с леопардом на капоте легко уделает даже матерого гепарда. В разгоне «Королла» выигрывает у внедорожника «Прадо» с четырехлитровым двигателем, что, согласитесь, говорит о неплохой динамике.
- Работа у меня сидячая, потому хочется как-то развеяться, и самый кайф для меня – покататься с ветерком. Многие знакомые знают, что гонять со мной очень сложно. Стиль вождения у меня мужской. Важна не динамика разгона, а умение управлять машиной. Я проходила платные курсы повышения водительского мастерства на снегу, на льду и на асфальте. Только не думайте, что я сумасшедшая гонщица. Если вижу, что соревнующийся со мной водитель летит как подорванный, не замечая светофоров и пешеходов, то прекращаю состязание. Да, скорость я превышаю, но всегда четко знаю, когда это можно делать, а когда нельзя.
Проблемы с гаишниками у Светланы возникают не часто. За два-три последних года ей не выписали ни одной штрафной квитанции.
- Меня часто останавливают, но отпускают. Потому еще ни разу не приходилось решать вопрос через знакомых, как делают многие. Нарушения несерьезные – в основном, небольшое превышение скорости. Я и не пристегиваюсь никогда - так уж привыкла. И за полную тонировку «Прадо» квитанции не выписывали. Просто водителям надо понимать, что гаишники - тоже люди. К ним по-человечески нужно относиться. Если на улице холодно, я их приглашаю сесть в свою машину. Они, конечно, тоже моими кошками интересуются, а потом отпускают.
К увлечениям Светланы многие знакомые относятся с недоверием и удивлением.
- Им ведь машины нужны, чтобы детей в школу отвозить да картошку с дачи доставлять, - презрительно морщится девушка. – Другим не нравится раскраска машины, но ведь у нас в городе большинство авто серые и скучные. Хочется чего-то яркого, красивого и оригинального, для души. Я считаю, что пошло выделяться, к примеру, золотыми дисками. А аэрография - это почти искусство. Просто не хватает настоящих его ценителей. Часто водители сигналят, показывают, что круто, зажигаются погонять. Любители тюнинга и прокачек поболтать подъезжают. Стоя в пробке, я вижу, как улыбаются взрослые и радуются дети, рассматривая машину, а многие фотографируют моих кошечек на сотовые телефоны. Думаю, если рисунки повысили людям настроение, значит, на аэрографию я решилась не зря.
Евгений КОРНИЦЫН.