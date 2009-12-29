Полосатый рейс. Уфимка украсила авто символом наступающего года

- Работа у меня сидячая, потому хочется как-то развеяться, и самый кайф для меня – покататься с ветерком. Многие знакомые знают, что гонять со мной очень сложно. Стиль вождения у меня мужской. Важна не динамика разгона, а умение управлять машиной. Я проходила платные курсы повышения водительского мастерства на снегу, на льду и на асфальте. Только не думайте, что я сумасшедшая гонщица. Если вижу, что соревнующийся со мной водитель летит как подорванный, не замечая светофоров и пешеходов, то прекращаю состязание. Да, скорость я превышаю, но всегда четко знаю, когда это можно делать, а когда нельзя.