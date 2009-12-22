Пожар в Перми нанес удар по всему развлекательному бизнесу

Напомним, пожар, случившийся в пермском клубе «Хромая лошадь» погубивший 146 человек, «ударил» по всей развлекательной отрасли страны. Огонь в «Хромой лошади» разгорелся из-за безалаберности руководителей ресторации и халатности контролирующих органов. Хозяева увеселительного заведения не видели смысла в трате денег на противопожарные меры, а ревизоры, возможно, получая на лапу, закрывали глаза на эти недостатки. Глава государства Дмитрий Медведев предположил, что подобные нарушения есть в каждом клубе страны, и не ошибся. Как только контролеры во всех регионах отправились проверять места досуга молодежи, вскрылись жуткие подробности. Практически ни в одном таком заведении о возможном пожаре не думают, считают, что можно обойтись без запасных выходов и системы пожаротушения. Башкирия не стала исключением и как только прокуроры постучались в двери местных клубов, выяснилось, что каждый второй из них не имеет права работать. Только на минувшей неделе ревизоры в погонах возбудили 795 административных производств. Судьбу 235 рестораций будет решать суд, причем в список заведений, которые могут не открыться в Новый год, попали и считавшиеся весьма престижными.
Так, в Уфе могут закрыться в ближайшее время ночной клуб «Амакс», рестораны «Рафинад» и «Крыжовник», расположенные на улице Зорге, клуб «Правда», разместившийся в бывшем кинотеатре имени Гагарина, ресторан «Газетта» и «Дон Кихот» на проспекте Октября, ночной клуб «Инфинити» и ресторан «Дали» на Менделеева, кафе «Перекресток» на Комсомольской улице, ресторан "Шинок Солоха" на Коммунистической, «Макдональдс» и «Тинькофф» на Ленина, кафе "Вираж" на улице Невского, клуб "Наутилус" на Революционной, «Атриум» на улице Давлетшиной, ночной клуб «Москва» на улице Рыльского и ночное заведение «Элемент» на Лесотехникума, кафе «Подворье» на улице Коммунаров, ресторан «Дуслык» на улице Крупской, развлекательный комплекс «Динамик» на улице Заки Валиди и ночной клуб «Чаша» в Затоне. Некоторые из них, понимая, что не переживут судебных разбирательств, предпочли закрыть двери для посетителей сами. Интересно, что одновременно в прокуратуре начали проверять и сотрудников пожнадзора и очень скоро выяснилось, что в Уфе контролеры, как только речь заходит о питейных заведениях, точно также манкируют своими обязанностями, как это было в Перми. Например, в ночном клубе «Подземка», что располагается на Первомайской улице в столице Башкирии, еще в июне 2008 года инспекторы пожнадзора обнаружили 45 нарушений. Но так как никто из проверяющих после ревизии о клубе не вспомнил, все эти прегрешения имели место и в декабре 2009-го.
Как уверяют в башкирской прокуратуре, большая часть нарушений это не только отсутствие противопожарных мер безопасности, но и неправильная эксплуатация электроприборов, заколоченные запасные выходы и окна или их отсутствие, отделка легковоспламеняющимися материалами.
В Белорецке из-за подобных недоработок могут закрыться кафе «Дионис», «Купец», «Зори Урала» и «Бункер», а в Салавате – кафе «Пирамида», «Меридиан», «Тор», «Ольга» и «Карат».
В Нефтекамске, скорее всего, лишатся доходов, клубы «Золотой шар», «Аквариум», «Арсенал», «Флагман», «Людовик», «Дискотека 80-х», кафе «Жемчужина», «Зодиак», «Старый приятель», «Отдых», «Пекин», «Агидель», «Мелодия», «Райский уголок», «Пиццерия». «Уральская трапеза» и ресторан «Урал».
В Янауле могут не воскреснуть после решения суда клуб «Да Винчи», диско-бар «Шторм», кафе «Камелот», «Рузанна», «Легенда», «Муратхан», «Зухра», «Булат» «Сабантуй», пиццерия «Фараон» и ресторан «Янаул».
В Стерлитамаке лишатся доходов владельцы ресторана «Мимино», «Золотой дракон», кафе-баров «Галерея» и «Континент», развлекательного центра «Высшая лига», кафе «Огонек», «Мадина», «Грибоедов», «Барыня», «Уют», «Марокко», «Старый город», «Баккара», «Рандеву», «Миллениум», «Бункер».
В Бирске могут закрыться кафе «Девятка», «Транзит», «Каприз», «Дуэт», «Уют», «Айгуль», биллиардный клуб «Метос», бар «Джоссер», пивбар «BeerЛога» и закусочная «Незабудка».
В Белебее проверяющие посчитали, что не имеют права функционировать кафе «Джульетта», «Якорь», «Арарат», «У Леника», «Жили-были», «Ашхана», «Любимое», «Сказка», «Уют», «Восток-1» и «Восток-3», кафе-бар «Грабли», рестораны «Чешский дворик», «Белые ночи» и «Z-клуб».
В Баймаке могут остаться без посетителей гостиница «Башкирия», кинотеатр «Ирандык», кафе «Алтын-Ай», молодежный центр «Ай», столовая «БЛМЗ», кафе «Гадельша» на автодороге Магнитогорск-Ира.
Какие решения будут принимать суды – думается и загадывать не надо. Число погибших в пермской «Хромой лошади» лучше любого другого аргумента подействуют на служителей Фемиды и вряд ли эти развлекательные учреждения уцелеют во время кампанейщины. А с другой стороны – 146 жертв «Хромой лошади» жаждут отмщения, в том числе и от тех, кто, заботясь лишь о собственном кармане, забывает о безопасности посетителей.
Уже известно, что Нефтекамский городской суд приостановил деятельность кафе «Флагман» и клуба «Арена» на два месяца, а клубы «Людовик» и «Аквариум» не смогут принимать посетителей в течение 45 суток.
Суд Ленинского района Уфы приостановил на три месяца работу «Шинка-Солохи», ночного клуба «Чаша», кафе «Башкирское бистро» и «Зодиак».