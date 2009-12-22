Пожар в Перми нанес удар по всему развлекательному бизнесу

Так, в Уфе могут закрыться в ближайшее время ночной клуб «Амакс», рестораны «Рафинад» и «Крыжовник», расположенные на улице Зорге, клуб «Правда», разместившийся в бывшем кинотеатре имени Гагарина, ресторан «Газетта» и «Дон Кихот» на проспекте Октября, ночной клуб «Инфинити» и ресторан «Дали» на Менделеева, кафе «Перекресток» на Комсомольской улице, ресторан "Шинок Солоха" на Коммунистической, «Макдональдс» и «Тинькофф» на Ленина, кафе "Вираж" на улице Невского, клуб "Наутилус" на Революционной, «Атриум» на улице Давлетшиной, ночной клуб «Москва» на улице Рыльского и ночное заведение «Элемент» на Лесотехникума, кафе «Подворье» на улице Коммунаров, ресторан «Дуслык» на улице Крупской, развлекательный комплекс «Динамик» на улице Заки Валиди и ночной клуб «Чаша» в Затоне. Некоторые из них, понимая, что не переживут судебных разбирательств, предпочли закрыть двери для посетителей сами. Интересно, что одновременно в прокуратуре начали проверять и сотрудников пожнадзора и очень скоро выяснилось, что в Уфе контролеры, как только речь заходит о питейных заведениях, точно также манкируют своими обязанностями, как это было в Перми. Например, в ночном клубе «Подземка», что располагается на Первомайской улице в столице Башкирии, еще в июне 2008 года инспекторы пожнадзора обнаружили 45 нарушений. Но так как никто из проверяющих после ревизии о клубе не вспомнил, все эти прегрешения имели место и в декабре 2009-го.