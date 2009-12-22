На уфимских площадях горки делают из фанеры, а Деда Мороза - из пенопласта

- Я уже многие годы участвую в строительстве ледовых городков, - рассказывает электромонтажник Фанус Нагиманов. – Раньше меня посылали с завода «Промсвязь», где я работал инженером-механиком, но и теперь приглашают. Хотя я уже много лет на пенсии, до сих пор работу свою выполняю прилежно и с удовольствием. Когда слышу счастливые возгласы ребятишек, вижу их радостные лица, то чувствую себя причастным к их хорошему настроению.