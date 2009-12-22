На уфимских площадях горки делают из фанеры, а Деда Мороза - из пенопласта

- Наш городок называется «Цирк идет!», - рассказывает главный художник ледового городка возле Конгресс-холла Альберт Фаткиев, отрываясь от работы. – По периметру городок будут украшать картонные тигрята, а в центре площади будет красоваться ледяной символ года.
На создание небольшой скульптуры у мастеров уходит около двух дней. Но не любая глыба льда подходит для работы.
- Когда строительный материал разгружен, сразу начинаем сортировать, - объясняет Альберт. – Лед, потрескавшийся от сильных морозов, для скульптур уже непригоден – голова или нос фигуры может тут же отвалиться. А вот для заборов такой лед – самое то – трещинки его только украшают.
Строительство не останавливалось даже в 30-градусные морозы, правда, работа шла очень медленно.
- От сильных холодов не заводились бензопилы и остановилась техника, - жалуется художник. – Мастерам приходилось греться у меня в машине, которая оставалось постоянно заведенной.
На Советской площади мы застали главного художника Кабира Губайдуллина, разработавшего проект городка, а теперь собственноручно его воплощавшего. Со стамеской в руке он колдовал над куском льда.
- К каждой скульптуре необходим индивидуальный подход, - говорит Кабир, очищая еще недоделанную фигуру от ледяного сора. - Блоки льда вырезаются из озер стандартным размером – один на два метра. Этот формат удобен как для перевозки, так и для строительства. Из монолитной плиты скульптуру создавать удобнее – получается без напилов и швов.
Когда плиты прибывают на площадку, материал устанавливают в нужном положении, потом, руководствуясь эскизом, художники принимаются за работу - выпиливают по контуру, а затем стамесками обрабатываем фигуру до готового состояния.
- Лед – это такой материал, который отлично рубится и придать ему форму довольно легко, в отличие от того же дерева, которое нужно точить неделями.
У Дворца спорта тоже кипит работа. Синий строительный вагончик на площади полон скульпторов и художников, склонившихся над схемами и рисунками.
- Мы обсуждаем эскизы городка, - объясняет скульптор Александр Азаров. – Ель, которую привезли из Благовещенского района, будет окружать ледяной заборчик, установим также традиционные фигуры новогоднего деда с внучкой, а также сказочных героев - Конька-Горбунка, Акбузата и символа года – Тигра.
Хищника доверили изготовить одному из лучших резчиков - Рамилю Каипкулову.
- Мне нравится работать над всем высокохудожественным, - улыбается Рамиль. – Одним словом, над тем, что затрагивает душу. Например, Деда Мороза со Снегуркой я могу сделать с закрытыми глазами – это уже неинтересно. А вот тигр меня затронул - его образ уже крутится в голове. С чужими эскизами я работать не люблю, потому что в итоге скульптура получится такой, какой вижу ее я.
Основное занятие скульпторов – изготовление надгробных памятников.
- Для нас разницы нет - работать с мрамором, гранитом или со льдом, – говорят парни. – Мы народ несуеверный. За изготовление памятников мы получаем заработанное вовремя, а, например, за прошлогодний ледяной городок деньги до нас дошли только в ноябре.
Скульпторы признались, что их ледяное детище простоит здесь недолго.
- Дело в том, что мы занимаем место автостоянки, - объясняют ребята. – Поэтому сразу после новогодних праздников городок будет снесен.
Когда мы побывали на площади Ленина, здесь как раз прокладывали подледное освещение.
- Я уже многие годы участвую в строительстве ледовых городков, - рассказывает электромонтажник Фанус Нагиманов. – Раньше меня посылали с завода «Промсвязь», где я работал инженером-механиком, но и теперь приглашают. Хотя я уже много лет на пенсии, до сих пор работу свою выполняю прилежно и с удовольствием. Когда слышу счастливые возгласы ребятишек, вижу их радостные лица, то чувствую себя причастным к их хорошему настроению.
В последние два года зима не балует нас обилием снега, потому на площади Ленина появились элементы из фанеры – подстраховочного материала в случае недостатка льда. В этом году из щитов будут выполнены горки и ограждение для елки. А Дед Мороз и Снегурочка будут сделаны из пенопласта.
- В начале декабря поговаривали даже о том, чтобы закупать лед на Уфимском хладокомбинате, но все обошлось: наступили холода и лед, который доставляют с сипайловского озера Кашкадан, достиг нужной толщины, - рассказывает электромонтажник. – Правда, его все равно не хватает, чтобы сделать горку полностью изо льда, как это было раньше.
На площади перед мэрией разместится также ансамбль из 12 скульптур, а позже будут вырезаны колонны в древнегреческом стиле. Ель в этом году решили установить настоящую. 30-метровая красавица прибудет в столицу Башкирии из Нуримановского района.
- В прошлом году в железный каркас вставляли еловые ветки, а теперь ель будет полностью живая, - говорит Фанус Талипович. – Конечно, это создает некоторые неудобства при монтаже освещения, но зато как красиво и величественно она смотрится!
Также работа над городками идет на площадях перед Гостиным двором, ТРК «Иремель», ДК УЗЭМИК, ДК им. Орджоникидзе и ДК «Моторостроителей».
Анастасия ЖИЛКИНА.