Черницева пытались очернить

- Не знаю, но думаю, что они есть, - спокоен Черницев. – И в провокационных акциях, направленных против меня, не вижу ничего удивительного. Например, наши сотрудники напали на след организованных преступных групп, орудующих в экономической сфере и укравших у государства сотни миллионов рублей. Так что в следующем году вы услышите и о других громких делах.