Черницева пытались очернить

- Это откровенная утка, - сообщил Юрий Александрович. – Причем, говорят, для того чтобы ложь выглядела правдивой, нужно разбавить ее частью реальных фактов. Авторы, пожелавшие очернить меня, об этом не подумали. В сообщении на этом сайте – все неправда от начала до конца.
- Уголовное законодательство предусматривает ответственность за клевету…
- Искать распространителей лжи не вижу смысла, - говорит г-н Черницев. – Сообщение опубликовано на сайте, который Кировский суд Уфы признал экстремистским, а его сервер расположен на американском континенте. Поэтому ломать копья, чтобы защитить свои честь и достоинство, - пустая трата времени. Появление таких инсинуаций лишний раз доказывает, что мы, разоблачая преступления в сфере экономики, идем верным путем и наступили кому-то на больную мозоль.
- Есть ли подозрения, кому ваша деятельность встала поперек горла?
- Наше управление расследует сотни преступлений, а число людей, желающих повлиять на следствие, - десятки.
Юрий Александрович возглавил башкирское милицейское управление по борьбе с экономическими преступлениями всего лишь девять месяцев назад, но за этот срок его подчиненные «засветились» в раскрытии сразу нескольких скандальных дел. Самым громким стал арест главного судебного пристава Октябрьского Владимира Сексяева, пойманного на взятке в четыре миллиона рублей.
- Эта сумма стала одной из крупнейших в России, - говорит Юрий Александрович. – Мы даже не сразу нашли возможность пометить такое большое количество купюр, пришлось «занимать» у коллег из УФСБ по РБ.
Не меньший резонанс получило дело исполняющего обязанности приуральского управления Ростехнадзора Николая Колобова.
- У следствия есть неоспоримые доказательства, что Колобов в течение нескольких лет брал с предпринимателей средства за положительное экологическое заключение, - рассказывает начальник башкирского УБЭПа. – Всего товарами и услугами он получил свыше 2,5 миллиона рублей.
Но г-н Черницев считает главным не суммы, на которых пойманы чиновники, а отстаивание интересов государства.
- Начальника отдела торговли и общественного питания Калининской администрации Уфы Урала Шарипова взяли с поличным на взятке в 5 тысяч рублей, - рассказывает Юрий Александрович. – В уголовном деле против этого чиновника несколько эпизодов – мзду с крестьян, торгующих на сельскохозяйственных ярмарках, Шарипов собирал регулярно. А значит, наносил непоправимый ущерб имиджу государства, которое делает все, чтобы горожане имели возможность покупать продукты без наценки, а сельчане могли напрямую, без посредников, торговать плодами своего труда.
Правда, в следующем году Башкирия может опять оказаться «рекордсменом» по величине суммы, уведенной у государства. Напомним, на минувшей неделе УБЭП МВД по РБ возбудило уголовное дело по факту незаконного возмещения НДС руководством ООО «Юмагузинское водохранилище». Эти люди получили из казны 986 миллионов рублей, попросту подделав на компьютере финансовые документы о выполнении строительно-монтажных работ.
- Сразу могу сказать, что фигурантами этого уголовного дела станут не только коммерсанты, представившие подложные бумаги, но и представители налоговой службы, не заметившие липовых документов, - говорит Юрий Черницев.
- Правда ли, что это преступление вы раскрыли благодаря жалобе депутата Госдумы?
- Такое заявление с предположением о возможном криминале от парламентария действительно было, - говорит Юрий Александрович. – Но преступление вскрылось благодаря нашей проверке налоговой службы.
По словам г-на Черницева, сегодня башкирских фискалов проверяет выездная ревизия из федеральной налоговой службы, поскольку деньги «увели» из бюджета страны.
Подполковник Черницев не стал раскрывать всю информацию о ходе следствия, но заметил, что подозреваемые в совершении столь крупного мошенничества «находятся под наблюдением», а обыски проведены в «самых неожиданных» для фигурантов дела местах – офисах, квартирах, дачах, машинах и коттеджах.
- Благодаря слаженной работе оперативников подложенные документы и их предполагаемые изготовители обнаружены.
Любопытно, что владельцы помещений попытались обжаловать законность проведения обысков в суде. Это излюбленный ход всех зажиточных подозреваемых в экономических преступлениях – обжаловать законность постановления о возбуждении уголовного дела или следственных мероприятий и с помощью не слишком щепетильных служителей Фемиды развалить дело, придравшись к какой-нибудь запятой. На самом деле суды не имеют права выносить решения на предварительном этапе следствия, но многие богатенькие граждане именно таким образом избавились от уголовного преследования.
Однако в случае с «Юмагузинским водохранилищем» все было иначе – в день рассмотрения жалоб все иски были отозваны.
- Я думаю, что судьи проявили принципиальность, - говорит полковник Черницев.
Юрий Александрович уверяет, что, несмотря на большой объем работы по расследованию этого мошенничества в особо крупном размере и необходимость проведения бухгалтерских, дактилоскопических и иных экспертиз, уже во второй половине 2010 года виновные в присвоении государственных средств предстанут перед судом.
Как уверяет подполковник Черницев, сотрудники управления и в дальнейшем будут вскрывать коррупционные факты. За 11 месяцев 2009 года башкирские «бэпники» разоблачили 1193 госслужащих, наживавшихся на своих должностях, из них свыше трехсот чиновников попались на получении взяток.
- Наверное, большая часть людей, работающих на государственных постах, - хорошие люди, отдающие жизнь на благо государства, - говорит Юрий Александрович. – Но есть среди них и такие, которые сознательно идут во власть, чтобы зарабатывать на своих полномочиях.
Юрий Черницев утверждает, что за все время, как он занял пост главы управления БЭП, взяток за прекращение того или иного дела ему не предлагали, как и не было ходоков, хлопотавших за судьбу того или иного подозреваемого или обвиняемого.
- Но на всякий случай я никогда не принимаю посетителей один, - смеется подполковник. – И при беседах с посторонними людьми всегда присутствуют наши сотрудники.
- Своих врагов знаете в лицо?
- Не знаю, но думаю, что они есть, - спокоен Черницев. – И в провокационных акциях, направленных против меня, не вижу ничего удивительного. Например, наши сотрудники напали на след организованных преступных групп, орудующих в экономической сфере и укравших у государства сотни миллионов рублей. Так что в следующем году вы услышите и о других громких делах.
Между тем,
Юрий Черницев: «УКС «Юмагузинское водохранилище» работает хорошо»
По словам начальника УБЭП МВД по РБ Юрия Черницева, существует две фирмы с похожим названием – ООО «Юмагузинское водохранилище» и «Управление капитального строительства «Юмагузинское водохранилище», возводившее знаменитое гидросооружение, построившее завод керамической плитки «Ласселсбергер» и взявшее на себя строительство уфимской соборной мечети на пересечении Коммунистической улицы и проспекта Салавата Юлаева. К обществу с ограниченной ответственностью под тем же названием, руководство которого и подозревается в уводе 986 миллионов рублей из бюджета, государственное предприятие УКС «Юмагузинское водохранилище» никакого отношения не имеет.
- Управление капитального строительства «Юмагузинское водохранилище» работает хорошо, возводит мечеть, и никаких претензий к этой фирме нет, - заявил г-н Черницев.