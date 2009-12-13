Муртаза Рахимов: «С удовольствием перейдем на московское время»

В качестве аргумента для сокращения числа часовых поясов президент Медведев назвал необходимость улучшения управляемости страной:
- Задумывались ли мы когда-нибудь серьезно о том, насколько столь дробное деление позволяет эффективно управлять страной, не приводит ли к использованию слишком дорогих технологий? – задался вопросом глава государства.
Обратившись, как это принято в России при объявлении спорных инициатив, к «зарубежному опыту», Дмитрий Медведев сообщил, что «примеры других стран - США, Китая - показывают, что можно обходиться и меньшей разницей во времени». Президент РФ признал, что уменьшение числа часовых поясов будет иметь как экономию, так и неудобства.
- Но сделать это надо. Я надеюсь, что специалисты дадут нам объективный ответ на эти вопросы, - сообщил он народу.
И закрутилось-понеслось. Выяснилось, что уже имеется множество исследований по свежей инициативе главы государства. Эти проекты уже готовы к внесению в правительство и парламент. Документы словно ждали своего часа. И вот этот час настал.
Не остались в стороне и губернаторы. Так, например, экс-глава Самарской области Константин Титов критически отозвался об уплотнении часовых поясов. А президент Башкирии, напротив, поддержал идею:
- С удовольствием перейдем на московское время, - заявил Муртаза Рахимов.
Однако с главой республики не согласен старший преподаватель кафедры геофизики физфака Башгосуниверситета Владимир Федотов.
- Всем известно, что в Татарстане живут по московскому времени, хотя у них такой же часовой пояс, как и у нас. Однако рабочий день на производственных предприятиях там начинается не в 8 утра, как положим в той же Москве, а в полседьмого. То есть в Уфе уже уже будет половина девятого.
Башкирский ученый не видит смысла в сокращении часовых поясов.
- Очень неудобно, если человек просыпается в 10 утра, а солнце уже в Зените. А когда заканчивают работу – приходится включать заранее везде освещение. Поэтому, если просто Башкортостану перейти на московское время, то ни к чему хорошему не приведет и отрицательно скажется на экономике. Точно будет перерасход энергии: либо утром, либо вечером.
Как он считает, человек недалеко ушел от животных: испокон веков люди вставали и ложились по Солнцу. Светило поднялось – побежали за пищей, зашло за горизонт – начли готовиться ко сну.
По словам Владимира Федотова, Земля разбита на 24 стандартных часовых пояса - по 15 градусов каждый – неспроста. Это для того чтобы, к примеру, полдень в каждом часовом поясе совпадал или находился близко к максимальному положению Солнца в этом районе.
Мы решили проверить аргументацию Владимира Федотова по методике другого ученого кандидата географических наук Андрея Панина. Формально световой день - это время между восходом и закатом Солнца. Однако надо учитывать, что в наших северных широтах Солнце встает и уходит под горизонт по довольно пологой траектории. Поэтому светлое время значительно продлевается за счет так называемых гражданских сумерек - утренних и вечерних, когда Солнце находится не «глубже» семи градусов под горизонтом и еще освещает плотные слои атмосферы, которые, в свою очередь, передают на землю этот рассеянный свет. По существующим нормам искусственное освещение выключается с наступлением утренних и включается только по окончании вечерних гражданских сумерек, то есть их с полным правом можно приплюсовать к светлому времени суток. Продолжительность сумерек зависит от широты и времени года. На широте Уфы (54°44), не слишком-то отличающейся от московской (55°45), гражданские сумерки весной и осенью длятся около 40 минут, летом и зимой - около часа.
Теперь сделаем расчеты для Уфы на будущий год при помощи астрономического калькулятора, сравнивая их с Москвой.
Возьмем самый длинный световой день - 21 июня. Восход в 5.38 по уфимскому времени, закат - в 22.57. Солнце в зените над столицей Башкирии окажется в 14.18. Отнимите два часа – 12.18. То есть если перевести стрелки на московское время «часовой» полдень в Уфе окажется гораздо ближе к «природному».
Самый короткий в году световой день - 21 декабря 2010 года - продлится в Уфе 7 часов 13 минут. Восход будет наблюдаться в 9.37, закат - в 16.51. Солнце в зените над столицей Башкирии окажется в 13.14, учитывая перевод стрелок на час назад в конце октября. По летнему же – уфимский «полдень» опять-таки приходится на 14 часов с «копейками». Вновь отнимите два часа.
Вывод напрашивается сам собой: московское время для Башкирии наиболее близко к природному солнечному. При этом встает резонный вопрос, что переход на зимнее время (которое и так искусственное) нужно отменить. Впрочем, зимой день у нас настолько короткий, что мы в любом случае будем и вставать, и ложиться затемно.
- Переводить время с летнего на зимнее – это ненормальное явление, - утверждает врач-психиатр Раис Шафиков. - Часто бывает, что человек, привыкшей вставать в одно и то же время, трудно адаптируется к другому режиму. У всех есть свои биологические часы, вырабатывается биоритм и при сдвиге времени человеческий организм ломается. Случаются головные боли, недомогания, депрессии, слабость, разбитость. Чаще всего в больницы попадают с заболеваниями сердечнососудистой системы, вегетативными расстройствами. В Японии, например, где самая высокая продолжительность жизни, время никогда не переводят. Может быть, поэтому они долго и пребывают на этом свете?
А вот против уплотнения часовых поясов (правда, не более чем на 2 часа) эскулап особо не возражает.
- Я не думаю, что если мы начнем жить по московскому времени, наши биоритмы сдвинутся. Привыкнув к одному времени, все станет на свои места: один раз перестроился, потом легче будет. А вот если человек дважды в год ломается, это куда тяжелее, - рассуждает Раис Низаметдинович.
Политики, ученые, врачи и простые обыватели не перестают спорить о возможных экспериментах со временем.
Уже и советник президента РФ Аркадий Дворкович поспешил разъяснить ситуацию в том духе, что еще рано говорить о каких-либо решениях, так как смена числа часовых поясов вопрос не одного года. Более того, г-н Дворкович даже засомневался «будут ли вообще объединять».
Сторонники медведевской идеи понимают, что полностью ликвидировать часовые пояса в невозможно, как нельзя, например, отменить вращение Земли вокруг Солнца. Это скорее новое районирование территории России. Логично было бы объединить все регионы Европейской России в единый пояс. Регионы Западной Сибири - тоже. По мнению инициаторов этой затеи, оптимальным они считают создание 5 часовых округов (зон) с единым временем внутри них, и с разницей не в один, а в 2 часа. Тогда максимальный перепад во времени на всей территории страны будет равен 8 часам.
Башкирия в данном случае выглядит как витязь на распутье. Территориально она входит в Приволжский федеральный округ, и в республике могло бы быть единое время с Москвой, географически – больше тяготеет к Уралу, тогда разница в два часа с Белокаменной сохранится. Как все же этот вопрос решится в принципе?