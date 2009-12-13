Муртаза Рахимов: «С удовольствием перейдем на московское время»

Мы решили проверить аргументацию Владимира Федотова по методике другого ученого кандидата географических наук Андрея Панина. Формально световой день - это время между восходом и закатом Солнца. Однако надо учитывать, что в наших северных широтах Солнце встает и уходит под горизонт по довольно пологой траектории. Поэтому светлое время значительно продлевается за счет так называемых гражданских сумерек - утренних и вечерних, когда Солнце находится не «глубже» семи градусов под горизонтом и еще освещает плотные слои атмосферы, которые, в свою очередь, передают на землю этот рассеянный свет. По существующим нормам искусственное освещение выключается с наступлением утренних и включается только по окончании вечерних гражданских сумерек, то есть их с полным правом можно приплюсовать к светлому времени суток. Продолжительность сумерек зависит от широты и времени года. На широте Уфы (54°44), не слишком-то отличающейся от московской (55°45), гражданские сумерки весной и осенью длятся около 40 минут, летом и зимой - около часа.