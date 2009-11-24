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Валерия Кургузова заменят на профессионального борца с коррупцией

24 ноября 2009, 20:37
В Контрольно-счетной палате (КСП) Башкирии, похоже, будет новый руководитель уже на этой неделе. Депутаты Курултая намерены назначить на эту должность завотделом по реализации антикоррупционной политики межведомственного Совета общественной безопасности РБ Салавата Харасова. По крайней мере, вопрос об этом включен в повестку дня заседания Госсобрания республики, запланированного на ближайший четверг.

Кандидатуру нового председателя предложил президент Башкирии Муртаза Рахимов, а депутаты Госсобрания сначала изучили документы претендента в комитетах, а потом одобрили на заседании президиума Курултая.

Одновременно с этим, как ожидается, народные избранники освободят от должности шефа КСП Валерия Кургузова, проработавшего в этом качестве чуть более полутора лет. Причина его увольнения пока не сообщается.

Любопытно, что полномочия предшественника г-на Кургузова Петра Бобылева, возглавлявшего Контрольно-счетную палату республики со дня основания этой структуры в течение почти 15 лет, по официальной версии прекратили в связи «с его выходом на пенсию». Однако сам г-н Бобылев, похоже, с мотивами увольнения не согласился и подал в Кировский районный суд Уфы иск, в котором просил восстановить его на работе. Однако Фемида в удовлетворении требований заявителя отказала. Верховный суд Башкирии оставил решение нижестоящего синедриона в силе.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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