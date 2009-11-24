Валерия Кургузова заменят на профессионального борца с коррупцией

Любопытно, что полномочия предшественника г-на Кургузова Петра Бобылева, возглавлявшего Контрольно-счетную палату республики со дня основания этой структуры в течение почти 15 лет, по официальной версии прекратили в связи «с его выходом на пенсию». Однако сам г-н Бобылев, похоже, с мотивами увольнения не согласился и подал в Кировский районный суд Уфы иск, в котором просил восстановить его на работе. Однако Фемида в удовлетворении требований заявителя отказала. Верховный суд Башкирии оставил решение нижестоящего синедриона в силе.