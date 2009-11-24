В Башкирии все-таки появится самая большая мечеть в России

Напомним, на строительство мусульманского храма в свое время благотворители собрали около 300 миллионов рублей, но фирма ПКФ «Жилстройкомплектснаб» (ЖСКС) умудрилась «закопать» эти деньги в котлован. Сегодня против руководителя этой строительной конторы Зуфара Аюпова возбуждено уголовное дело, но говорить о том, что вскоре виновный в разбазаривании денег верующих пойдет под суд пока рано – мужчина прячется от следователей в больнице.