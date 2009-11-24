В Башкирии все-таки появится самая большая мечеть в России

Напомним, на строительство мусульманского храма в свое время благотворители собрали около 300 миллионов рублей, но фирма ПКФ «Жилстройкомплектснаб» (ЖСКС) умудрилась «закопать» эти деньги в котлован. Сегодня против руководителя этой строительной конторы Зуфара Аюпова возбуждено уголовное дело, но говорить о том, что вскоре виновный в разбазаривании денег верующих пойдет под суд пока рано – мужчина прячется от следователей в больнице.
Как рассказал «МКС» министр строительства, транспорта и архитектуры РБ Равиль Ибатуллин, сегодня деньги благотворителей перечисляются напрямую в башкирское духовное управление мусульман, а контролировать целевое использование средств станет попечительский совет, в который вошли правоохранители, представители общественности и ДУМ, возглавляет глава правительства Башкирии Раиль Сарбаев.
Как утверждает Равиль Ибатуллин, изначально работа с благотворительными перечислениями велась неверно – без создания контрольно-надзорного органа за выделенными деньгами. Теперь же все будет иначе и верующие по-прежнему готовы перечислять средства на культовое сооружение, не отказываются выделить деньги и крупные предприятия – такие как АФК «Система» и «УГМК-Холдинг».
Генеральным подрядчиком стройки выступает УКС «Юмагузинское водохранилище», фирма, которая, по словам Равиля Ибатуллина, «отлично себя зарекомендовала на возведении завода по производству керамической плитки».
Как уверяют священнослужители, мечеть будет самой крупной не только в Башкортостане, но и в России. Площадь храма составит семь тысяч квадратных метров, а прототипом его стали арабские мечети – один купол венчают четыре минарета высотой 71 метр и купол в 24 метра.