Профессиональное сообщество рекламистов покорили маршруты счастья

Автопарк «Башавтотранса» на 90 процентов обновился европейскими экологически чистыми транспортными средствами – такого количества комфортабельных современных автобусов не закупали ни в одной области страны. Даже в Москве средний возраст городских пассажирских машин составляет 10-15 лет. Кроме того, Башкирия стала единственным регионом в России, где автотранспорт оснастили навигационной системой, совмещенной с финансовым мониторингом. В «Башавтотрансе» теперь знают, не только с какой скоростью, и в какой географической точке едет автобус, но и сколько пассажиров расплатилось за проезд. А это значит, что государственный перевозчик, отслеживая через спутник движение своих машин, всегда знает, где автобус ждут люди. Еще одно прогрессивное новшество, ставшее единственным на территории страны, появилось в автобусах «Башавтотранса» лишь месяц назад. В пассажирских машинах, отправляющихся по востребованным студентами маршрутах, заработал wi-fi. Каждый пассажир, имея сотовый телефон или смартфон, может бесплатно войти в интернет, просто оплатив проезд. Не удивительно, что у «Башавтотранса» уже появились фанаты, дожидающиеся на остановках автобусы, открывающие доступ в мировую паутину.