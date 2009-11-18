Профессиональное сообщество рекламистов покорили маршруты счастья

На самом деле автобусы «Башавтотранса» поехали по привычным линиям, но, как оказалось, для пассажиров они стали ключом к нереализованным мечтам. Каждый желающий мог позволить себе прокатиться по маршруту любви, семейного счастья, радости, а школьники и студенты еще и по пути отличных отметок и хороших знаний.
В период кризисного безвременья идея сработала. Многие горожане признаются, что специально ожидают тот или иной «счастливый маршрут», чтобы загадать желание или увериться, что в их жизни все будет также как хорошо, как обещает автобус государственного перевозчика.
Не удивительно, что этот креативный «автобусный» проект заинтересовал жюри пятого фестиваля социальной рекламы, который в этом году стал международным. Свои работы на суд арбитров представили не только россияне из Москвы и Тулы, но и иностранцы из Беларуси и Казахстана. А всего строгие судьи отсмотрели свыше 500 разработок, жарко споря о преимуществах того или иного проекта. Однако в номинации «Лучшая комплексная рекламная компания в социальной сфере» разногласий у профессиональных рекламистов не было – первое место жюри единогласно отдало бюро «Горн».
- Когда я узнала про «маршруты» автобусов «Башавтотранса», то поняла, что непроизвольно улыбаюсь, - говорит доцент кафедры теории и практики рекламы московской «Высшей школы экономики» Гюзелла Николайшвили, проводившая на фестивале мастер-классы. – Отличная идея. Авторы проекта сумели доступным способом «пробить» сердца людей и повлиять на эмоции. Ведь, те, кто проедет на таком автобусе, уже не сможет предаваться грустным мыслям.
- Разрабатывая этот проект, мы действительно хотели повысить настроение не только пассажирам, но и всем жителям, - говорит глава бюро рекламы «Горн» Лариса Гордеева. – Мы надеялись, что яркие государственные автобусы станут визитной карточкой Башкирии и не ошиблись.
А в кулуарах фестиваля говорили, что проект «Наш город – наш автобус» по сути настоящее украшение Уфы – ведь пассажирские машины «Башавтотранса» можно встретить на любой улице, а значит, каждый житель города может рассчитывать на хорошее настроение.
- Идею «маршрутов счастья» мы оценили, как только приехали в Уфу, - говорит председатель правления Тульского регионального отделения российского союза дизайнеров Виктор Сумароков. – И даже неоднократно прокатились на этих автобусах.
Думаю, что этот проект украсил бы любой город страны. Идея легко выполнимая, доступная – ведь автобус прекрасный рекламный носитель, а эффект от такой социальной рекламы не измерить никакими деньгами. Горожане получают хорошие эмоции, просто выйдя на улицу. Это дорогого стоит.
Любопытно, что проект «эмоциональных» транспортных средств попытались воплотить и в уфимском МУЭТе, украсив несколько троллейбусов сердечками и слоганом «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся», но как это часто бывает, при заимствовании пропал тот душевный мотив, которым привлекли людей в автобусы «Башавтотранса» сотрудники «Горна».
- Мы не видим ничего плохого в том, что наши идеи пытаются копировать, - говорит г-жа Гордеева. – Значит то, что мы сделали, понравилось, и другие руководители транспортных предприятий захотели повторить этот опыт. Другое дело, что мы разрабатывали внешний облик автобусов совместно с «Башавтотрансом», а там точно знают, что хотят пассажиры.
- Мы считаем, что пассажирские автоперевозки – стратегическая деятельность, - говорят в «Башавтотрансе». – Ведь бесперебойная работа автотранспорта жизненно важна для всей республики. Мы делаем все, чтобы наши пассажиры чувствовали себя в автобусах государственного перевозчика комфортно. Эмоциональный настрой, который «везут» автобусы один из способов доказать, что мы любим и уважаем всех, кто пользуется нашим транспортом. И всех, кто живет в этом городе.
- Проект «Наш город – наш автобус» - замечательный, - продолжает Виктор Сумароков. - Общественный транспорт, зовущий за счастьем – такой оригинальный проект в России первый. И нам очень понравилось, что в Уфе есть государственный транспорт, где воплощаются столь важные для всех жителей страны идеи. Я бы посоветовал авторам «маршрутов счастья» не оставлять эту тему и продолжать радовать горожан.
Государственный перевозчик действительно многое делает для удобства пассажиров. Водители «Башавтотранса» разъезжают за рулем в белых рубашках и галстуках, а остановки в салонах объявляет автоинформатор, напоминая людям о том, чтобы они не забывали свои вещи и снабжая другой необходимой информацией. Расплатиться за проезд в государственных автобусах можно электронной картой, подобной банковской кредитке – она не только удобна в обращении, но и позволяет экономить на поездках.
Автопарк «Башавтотранса» на 90 процентов обновился европейскими экологически чистыми транспортными средствами – такого количества комфортабельных современных автобусов не закупали ни в одной области страны. Даже в Москве средний возраст городских пассажирских машин составляет 10-15 лет. Кроме того, Башкирия стала единственным регионом в России, где автотранспорт оснастили навигационной системой, совмещенной с финансовым мониторингом. В «Башавтотрансе» теперь знают, не только с какой скоростью, и в какой географической точке едет автобус, но и сколько пассажиров расплатилось за проезд. А это значит, что государственный перевозчик, отслеживая через спутник движение своих машин, всегда знает, где автобус ждут люди. Еще одно прогрессивное новшество, ставшее единственным на территории страны, появилось в автобусах «Башавтотранса» лишь месяц назад. В пассажирских машинах, отправляющихся по востребованным студентами маршрутах, заработал wi-fi. Каждый пассажир, имея сотовый телефон или смартфон, может бесплатно войти в интернет, просто оплатив проезд. Не удивительно, что у «Башавтотранса» уже появились фанаты, дожидающиеся на остановках автобусы, открывающие доступ в мировую паутину.
И это не последнее новшество, которым собирается удивить своих пассажиров государственный перевозчик.
- У нас еще много идей, как сделать автобусы «Башавтотранса» поистине народными, - не открывает всех задумок Лариса Гордеева. – Но могу заверить, что горожане еще не раз улыбнутся и преисполнятся хорошим настроением, когда поедут на государственных автобусах.