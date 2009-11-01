«Урал» вышел в «Финал восьми» Кубка России

В текущем сезоне формула первого в истории волейбола Открытого Кубка России, который посвящен памяти легендарного волейболиста сборной СССР Константина Ревы, довольно сложная. Сначала команды на предварительном этапе определяли участников полуфиналов. В сентябре в Уфе «Урал» занял второе место, пропустив вперед казанский «Зенит» и опередив «Локомотив-Изумруд», «ТНК-ВР», «Прикамье» и «Урал-2». Полуфинальный этап получился довольно необычным: дополнительно к российским командам примкнули четыре национальные сборные из стран ближнего зарубежья - Латвии, Казахстана, Белоруссии и Украины. Из групп в «Финал восьми» выходили по две лучшие команды. В Казани по итогам матчей группы «А» в финал отправились местный «Зенит» и «Газпром-Югра». В группе «В» в Новосибирске ярче других сыграли местный «Локомотив» и новоуренгойский «Факел». В группе «Г», в Калининграде, где на днях открылся современнейший волейбольтный центр, двумя лучшими клубами стали местный «Динамо-Янтарь» и еще одно «Динамо» - московское. И, наконец, в группе «Б», матчи которой проходили в Уфе, безоговорочную победу одержал уфимский «Урал» - четыре победы из четырех. Второй с одним поражением стала одинцовская «Искра», которая все равно примет участие в «Финале восьми». Для уфимских волейболистов выход в финальную восьмерку российского кубка – пока самый весомый результат в нынешнем сезоне. Подопечные Зорана Гаича плохо стартовали в чемпионате России, но вот в кубке выглядят довольно уверенно и при посеве команд в декабрьском «Финале восьми» будут среди сильнейших команд, что даст право сыграть в итоге с более слабым соперником.