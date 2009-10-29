Раиль Сарбаев: «Электронный документооборот снизит коррупцию в Регпалате»

- Главный критерий благополучия региона – уровень комфортности жизни населения, - заявил Раиль Салихович. - И в этот критерий очереди у регпалат никак не вписываются.
Как свидетельствует статистика ФРС по РФ, большей части из 1,5 миллионов жителей Башкирии, которые приходят в регистрационную службу, требуются обычные выписки из реестров, не требующие особого внимания чиновников.
- Это проблема не только Башкортостана, но и других крупных регионов России, - соглашается глава Федеральной регистрационной службы РФ Сергей Васильев. - Естественно, если люди приходят за справками, возникают большие очереди в регпалате. Но это и свидетельство того, что кризис практически не повлиял на развитие экономики в вашей республике, ничего не остановилось.
По словам г-на Васильева, людям вовсе не обязательно стоять в очередях, «вполне можно получить всю необходимую информацию и справки через интернет, прямо у себя дома».
Любопытно, что в республике уже наработан опыт «электронного документооборота» - проект «Социальная карта РБ» позволяет одним электронным ключом «открывать» данные о состоянии пенсионного счета, записаться на прием в больницу, получить социальные льготы, проехать в автотранспорте. На сегодняшний день «Социальная карта Башкортостана» является самым высокотехнологичным, масштабным и эффективным среди аналогичных разработок в России.
Как отметил на встрече Раиль Сарбаев, «регистрационный вопрос» может стать еще одним приложением карты. В случае, если граждане получат электронный доступ к нужным регистрационным документам, это позволит не только экономить время и ускорит получение выписок из реестров и другой информации, но и снизит коррупцию в отделениях регпалаты.
Тем более, как утверждает главный регистратор России Сергей Васильев, «такое негативное явление имеет место быть».
- Отдельные чиновники берут деньги за оформление документов вне очереди, за ускорение процесса оформления документов и многое другое, - соглашается г-н Васильев.
По мнению же Раиля Сарбаева, внедрение электронного обслуживания позволит населению более эффективно использовать имеющееся имущество и земельные участки в качестве финансового инструмента (залога при получении кредитов, купле-продаже и т.д.), поскольку каждый объект недвижимости и земельный участок будут занесены в базу.
Кстати, Сергей Васильев высоко оценил опыт Башкортостана в создании электронных реестров. Например, Министерство земельных и имущественных отношений РБ уже создало реестр объектов недвижимости РБ.
- Эти наработки будут использоваться при создании российских реестров, - отметил г-н Васильев.
В ближайшее время правительство Башкирии и Федеральная регистрационная служба подпишут «Соглашение об информационном сотрудничестве».