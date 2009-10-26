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Жители Галле порвали с советским прошлым

26 октября 2009, 02:41
В городе-побратиме столицы Башкирии – немецком Галле начинаются празднования 20-летия так называемой «октябрьской мирной» революции. Проект под названием Schritte zur Freiheit - Herbst 89 in Halle («Шаги к свободе – Осень 89-го в Галле») начнется 26 октября и продлится две недели. Здесь пройдут фотовыставки и концерты, напоминающие, как округ освободился от советского влияния. Впервые власти Галле открыто выражают негативное отношение к прошлому, а на празднования не приглашены представители Уфы, как города-побратима.

26 октября 1989 года почти все жители округа собрались в городском парке, протестуя против политики правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). За неделю до этих событий ушел в отставку генеральный секретарь Эрих Хонеккер.

Как отмечает официальный сайт мэрии Галле, протестное движение привело к смене власти, воссоединению Германии и отмене «железного занавеса».

По мнению декана гуманитарного факультета УГНТУ, доцента кафедры политологии и социологии Эдуарда Гареева, несмотря на то, что в Галле намерены радоваться освобождению от социалистического прошлого, это никак не повлияет на отношения между городами-побратимами.

- Гальцам не приходилось жаловаться на судьбу, - уверен профессор Гареев. - Среди соцлагеря они жили лучше всех, не в пример их нынешнему положению. В округе, одном из немногих было самое лучшее бесплатное здравоохранение и медобслуживание, отсутствовала безработица, имелось товарное изобилие и уверенность в завтрашнем дне.

Прошлое в Галле было не таким плохим, как его сейчас рисуют европарламентарии, недаром же восточные земли, где имелось влияние Советов, до сих пор не могут вписаться в общегерманское устройство.

Напомним, что округ Галле был образован в 1952 году, как один из 15 округов ГДР. Как и Башкирская АССР, округ прекратил существование в 1990 году.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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