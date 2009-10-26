Жители Галле порвали с советским прошлым

В городе-побратиме столицы Башкирии – немецком Галле начинаются празднования 20-летия так называемой «октябрьской мирной» революции. Проект под названием Schritte zur Freiheit - Herbst 89 in Halle («Шаги к свободе – Осень 89-го в Галле») начнется 26 октября и продлится две недели. Здесь пройдут фотовыставки и концерты, напоминающие, как округ освободился от советского влияния. Впервые власти Галле открыто выражают негативное отношение к прошлому, а на празднования не приглашены представители Уфы, как города-побратима.