Жители Галле порвали с советским прошлым

26 октября 1989 года почти все жители округа собрались в городском парке, протестуя против политики правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). За неделю до этих событий ушел в отставку генеральный секретарь Эрих Хонеккер.
Как отмечает официальный сайт мэрии Галле, протестное движение привело к смене власти, воссоединению Германии и отмене «железного занавеса».
По мнению декана гуманитарного факультета УГНТУ, доцента кафедры политологии и социологии Эдуарда Гареева, несмотря на то, что в Галле намерены радоваться освобождению от социалистического прошлого, это никак не повлияет на отношения между городами-побратимами.
- Гальцам не приходилось жаловаться на судьбу, - уверен профессор Гареев. - Среди соцлагеря они жили лучше всех, не в пример их нынешнему положению. В округе, одном из немногих было самое лучшее бесплатное здравоохранение и медобслуживание, отсутствовала безработица, имелось товарное изобилие и уверенность в завтрашнем дне.
Прошлое в Галле было не таким плохим, как его сейчас рисуют европарламентарии, недаром же восточные земли, где имелось влияние Советов, до сих пор не могут вписаться в общегерманское устройство.
Напомним, что округ Галле был образован в 1952 году, как один из 15 округов ГДР. Как и Башкирская АССР, округ прекратил существование в 1990 году.
Дмитрий КОЛПАКОВ.