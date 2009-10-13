За смерть сироты две чиновницы опеки поплатились креслами, а 11 - выговорами

Кроме того, личные дела сирот почему-то остались в управлении по опеке и попечительству уфимской мэрии, и в Кушнаренково не представляли какие дети к ним переехали. Прокуроры установили, что Матвея постоянно избивали старшие ребята, но никто из попечителей, обязанных контролировать приемные семьи, этого не заметил. В мае у Сафаргалеевых побывала проверка кушнаренковской комиссии по делам несовершеннолетних, но и она «не выявила факта жестокого обращения с мальчиком» и не заметила, что в семье отсутствуют «надлежащие условия для воспитания приемных детей». Не обратили внимания на страдания сирот и в местной школе, хотя родственники часто замазывали синяки приемных детей тональным кремом.