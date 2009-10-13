После отмены контртеррористического режима в ЧР у милиционеров прибавилось работы

В «мирной» жизни Василий Петрович руководит Мишкинским РОВД в Башкирии, и понятно, что здешняя нагрузка и ответственность неизмеримо выше.
- Мне хотелось испытать себя в боевых условиях, - не скрывает Василий Петрович. – В Чечне совершенно другие цели и задачи, а потому проверить себя в реальной боевой обстановке не помешает.
- И как же жена вас отпустила?
- Моя супруга Евдокия Никитична отлично понимает, что, раз вышла замуж за милиционера, нужно терпеть многие лишения, - отрапортовал командир, но потом пригорюнился. – Конечно, она переживает. Смотрит телевизор, пытается понять, насколько здесь опасно.
- И как, опасно?
- Для милиционеров обстановка усложнилась после отмены режима КТО, - объясняет г-н Байрушин. – Если раньше существовали определенные ограничения, например, комендантский час, и контролировать передвижения боевиков было проще, то теперь у милиции работы прибавилось. Мы стараемся обеспечить мирную жизнь в Урус-Мартане, и на это требуется масса усилий башкирских милиционеров. Например, 1 сентября мы брали под особый контроль все школы, а 11 октября все избирательные участки. Да и боевики поменяли тактику: сегодня делают ставку на подрывы и смертников, которых непросто обнаружить.
- Не жалеете, что поехали в командировку?
- Считаю, что мне повезло, - улыбается командир. – Здесь отчетливо видно, что ребята из себя представляют: все они отличные парни, на которых можно положиться и в бою, и в разведке. И чувство товарищества, которое испытываешь, выполняя боевые задачи, не сравнится ни с чем. И самое главное, нас не забывают в МВД по РБ. Каждый день из Уфы звонят: «Чем помочь? Что вам требуется?», беспокоятся.
Сын г-на Байрушина учится на третьем курсе пограничного института, и уже проходил практику на Северном Кавказе.
- По вашим стопам пойдет? – спрашиваем у Василия Петровича.
- А почему бы и нет? – удивляется командир. – Каждому парню такая школа мужества не помешает.