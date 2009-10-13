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После отмены контртеррористического режима в ЧР у милиционеров прибавилось работы

13 октября 2009, 23:16
Под командованием Василия Байрушина, начальника оперативной группы временно-оперативной группировки МВД РФ по Урус-Мартановскому району ЧР, находится свыше 400 человек. Это не только башкирские стражи порядка, но и прикомандированные отряды милиции особого назначения из Костромы, Бурятии, Мордовии, Тывы, Алтайского края и Марий Эл.

В «мирной» жизни Василий Петрович руководит Мишкинским РОВД в Башкирии, и понятно, что здешняя нагрузка и ответственность неизмеримо выше.

- Мне хотелось испытать себя в боевых условиях, - не скрывает Василий Петрович. – В Чечне совершенно другие цели и задачи, а потому проверить себя в реальной боевой обстановке не помешает.

- И как же жена вас отпустила?

- Моя супруга Евдокия Никитична отлично понимает, что, раз вышла замуж за милиционера, нужно терпеть многие лишения, - отрапортовал командир, но потом пригорюнился. – Конечно, она переживает. Смотрит телевизор, пытается понять, насколько здесь опасно.

- И как, опасно?

- Для милиционеров обстановка усложнилась после отмены режима КТО, - объясняет г-н Байрушин. – Если раньше существовали определенные ограничения, например, комендантский час, и контролировать передвижения боевиков было проще, то теперь у милиции работы прибавилось. Мы стараемся обеспечить мирную жизнь в Урус-Мартане, и на это требуется масса усилий башкирских милиционеров. Например, 1 сентября мы брали под особый контроль все школы, а 11 октября все избирательные участки. Да и боевики поменяли тактику: сегодня делают ставку на подрывы и смертников, которых непросто обнаружить.

- Не жалеете, что поехали в командировку?

- Считаю, что мне повезло, - улыбается командир. – Здесь отчетливо видно, что ребята из себя представляют: все они отличные парни, на которых можно положиться и в бою, и в разведке. И чувство товарищества, которое испытываешь, выполняя боевые задачи, не сравнится ни с чем. И самое главное, нас не забывают в МВД по РБ. Каждый день из Уфы звонят: «Чем помочь? Что вам требуется?», беспокоятся.

Сын г-на Байрушина учится на третьем курсе пограничного института, и уже проходил практику на Северном Кавказе.

- По вашим стопам пойдет? – спрашиваем у Василия Петровича.

- А почему бы и нет? – удивляется командир. – Каждому парню такая школа мужества не помешает.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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