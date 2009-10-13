После отмены контртеррористического режима в ЧР у милиционеров прибавилось работы

- Считаю, что мне повезло, - улыбается командир. – Здесь отчетливо видно, что ребята из себя представляют: все они отличные парни, на которых можно положиться и в бою, и в разведке. И чувство товарищества, которое испытываешь, выполняя боевые задачи, не сравнится ни с чем. И самое главное, нас не забывают в МВД по РБ. Каждый день из Уфы звонят: «Чем помочь? Что вам требуется?», беспокоятся.