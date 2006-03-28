Последняя четверть. «Юлаевцы» не смогли прыгнуть выше головы

Как две ложки дегтя: совершенно непонятная ситуация со сменой Ишматова на Михалева, сейчас нельзя сказать, было это к лучшему или худшему, но все те слухи, недомолвки, материалы в СМИ, противоречащие друг другу, напомнили неприятную ситуацию со смещением Николаева, Даукаевых и побегами игроков. В этот раз ничего такого не произошло, и слава Богу. Вторая ложка — это 12 матчей без побед, выданных уфимцами в середине сезона, но, думается, об этом многие уже забыли, вдохновленные беспроигрышной серией от начала Олимпиады и до “Ак Барса”.Казанцы реально сильнее. Это надо признать как факт, как данность. "Юлаевцы" сделали все, что смогли, но просто не прыгнули выше своей головы, и за это винить их никак нельзя. Немного жаль, что не выиграли в серии ни разу, но кому бы от этого стало легче? Зато "Спартак" всухую вынесли. 1/8 показала, что у "СЮ" есть характер. "Спартак", "Лада", "Динамо" — все эти команды были разделены по местам очень условно. Все примерно равны по силе. И мы вышли в четверть потому, что сумели в нужные моменты вытерпеть, и за счет различных мелочей, очень гиперболизированных в играх на выбывание. Если ты не попал по шайбе, то в регулярном чемпионате ты сможешь реабилитироваться в следующей игре, а в плей-офф ее может не наступить. И если ты в средней зоне в безобидной ситуации цепляешь соперника клюшкой, то следующие две минуты можешь сидеть и планировать свой отпуск, который теоретически может наступить уже завтра.После двух поражений в Казани определенный оптимизм в Уфе все же существовал, так, например, в афишах и программках значились матчи и 25, и 26 марта. Но для этого в субботу надо было побеждать, а "Ак Барс" явно не намеревался откладывать свой выход в полуфинал, и уже на 19-й секунде матча опасным броском отметился Зарипов. На 2-й минуте Дмитрий Обухов совершил проход от своих ворот до чужих и не собирался останавливаться, пока не был свален Щитовым. Первое меньшинство "Салават" продержался, но надолго команду все же не хватило. На 6-й минуте казанцы перехватили шайбу, и Зиновьев с Морозовым побежали в контратаку против одного защитника. В результате, уже не обвиняемый в курении марихуаны, Зиновьев забил Мезину первую. Наши ответили опасным моментом в исполнении четвертого звена. Левинский по-теннисному поймал шайбу и отдал Берникову на пятачок прямо перед Бретуэйтом, но Руслан обыграть темнокожего "татарина" не сумел. На 11-й минуте "барсы" совершили еще один перехват, и Зарипов, прорвавшись по правому флангу, удвоил счет, вселив в сердца болельщиков сплошной пессимизм.Во втором периоде гости умело оборонялись, а хозяевам дальше пятачка отправить шайбу никак не получалось. Можно отметить лишь пару дальних бросков с последующим нагнетанием обстановки у казанских ворот, где все обычно заканчивалось обоюдными удалениями. Лишь в третьем отрезке Руслан Берников получил шайбу в чужой зоне благодаря ошибке защитника Разина и кистевым броском показал, что не все еще потеряно и есть порох в пороховницах — 1:2. Он же затем едва не устроил достаточно курьезный гол. Нападающий бросал с острого угла спиной к воротам и угодил куда-то в плечо Бретуэйту, шайба, миновав вратаря, все же полетела дальше, но несколько выше перекладины. За полторы минуты до конца Мезин уступил место шестому полевому игроку, у нас на площадке оказался сборный состав из разных звеньев, но сделать он ничего не смог. Морозов в придачу забил в пустые — 1:3. За 20 секунд до окончания периода Первышин, удалившись, подарил Уфе призрачную надежду, и финальную сирену Мезин встретил на скамейке запасных, слушая радостные песни казанских фанатов.— Все понимали, насколько сложной будет игра здесь, — достаточно сдержан Зинэтула Билялетдинов, — команда проявила характер, я очень доволен игрой и результатом.— Поздравляю "Ак Барс" с победой и выходом в следующий этап, — говорит Сергей Михалев, — мы оказались негостеприимными хозяевами и не оставили казанцев в гостях еще на один день. Разница в мастерстве двух команд на табло. Тройка Зиновьева обыграла нас во всех матчах. Мы очень легко пропустили голы, моменты не были очень опасными, но "Ак Барс" выжал из них максимум и самоотверженно сыграл в обороне. Свою команду мне упрекнуть не за что, мы сделали все, что смогли. Сезон для нас закончился, и я хочу поблагодарить зрителей, журналистов и всех, кто за нас болел.Андрей ЮРТАЕВ.