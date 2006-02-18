Чудов — лучший из россиян, но девятый в гонке преследования

Вновь не смогли взобраться на олимпийский пьедестал российские биатлонисты. В гонке преследования на 15 км чемпионом стал француз Венсан Дефран со временем 35 мин. 20,2 сек. и двумя промахами, который на последних метрах дистанции сумел обойти норвежца Оле Эйнара Бьорндалена, который стал в итоге вторым. «Бронза» у немецкого биатлониста Свена Фишера.Лучший из россиян Максим Чудов, ушедший со старта 10-м, пришел к финишу 9-м. Спортсмен из Башкирии уступил чемпиону 1 мин. 21,2 сек., допустив 4 промаха — по паре в первой «лежке» и последней «стойке».