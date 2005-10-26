В Уфе принята дополнительная программа благоустройства к юбилейному 2007 году

Комплексное благоустройство территорий город включает организацию парковки легкового автотранспорта; озеленение; уличное тротуарное освещение; ландшафтное оформление; размещение малых архитектурных форм; комплексное решение фасадов первых этажей; световое оформление улиц с учетом реконструкции существующей системы освещения, подсветки зданий и праздничной иллюминации.Также разработан проект благоустройства и комплексного оформления проспекта Октября, улиц Ленина, Революционной, 50-летия Октября и Первомайской, которые являются одними из основных магистралей с большим транспортным потоком, характеризуются высокой интенсивностью функционального использования и где концентрируются деловые и обслуживающие объекты общегородского значения.Предстоят значительные работы по реконструкции Монумента Дружбы и прилегающих к нему улиц и набережной.Отдельной строкой предусмотрены работы по благоустройству микрорайонов, в которых ведется интенсивное строительство жилья — это микрорайоны Сипайлово, Шакша и Дема. Намечено также строительство троллейбусных линий Сипайлово — ДОК и улиц Айская — Менделеева.По мнению Михаила Давыдова, необходимо также обеспечить строительство транспортной развязки на пересечении улиц Вологодская–Интернациональная, что вместе с реконструкцией дороги Уфа — Шакша снимет проблему заторов автотранспорта в этом районе.