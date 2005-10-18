Привет от Воланда

Казалось бы — удивительно, актеры со столь громкими именами снимаются у не слишком известного уфимского режиссера.Однако Виталий Мухаметзянов в этом ничего сверхъестественного не видит:— Мы всерьез занялись киноиндустрией, потому что, как мне кажется, из производства клипов уже выросли.Г-н Мухаметзянов после успешной покупки Первым каналом его фильма "Здравствуйте, мы ваша крыша" стал для "Центр Партнер Шип" талисманом. Теперь компания заказала Ивану Охлобыстину сценарий комедии положений под условным названием "Партизаны", где мужчины, давно отслужившие в армии, призываются на военные сборы.— Режиссером этой ленты в компании почему-то видят только меня. Наверное, для них я стал спецом по комедиям, — смеется Виталий.Теперь студия "Муха" — это серьезное предприятие, занимающееся кино–, аудио–, видео– и арт– индустрией, одним словом — "Муха продакшн". Этот лейбл в последнее время стал особенно знаменитым. Мало того, что мух-клипмейкеров знают все уважающие себя звезды, отправляющиеся, заметим, не в Голливуд, а в столицу Башкирии за качественными музыкальными роликами, уфимская студия первой применила трехмерную графику на территории России. В минувшую субботу были отправлены в Москву последние штрихи к "Балу сатаны" для 10-серийной ленты постановщика Владимира Бортко "Мастер и Маргарита".— Нечисть воссоздавали в 3D-графике по Булгакову, — рассказывает Виталий Мухаметзянов. — Хотя режиссеру было очень трудно работать, не видя происходящего. Бортко отснял сам бал сатаны, в котором принимало участие 500 голых девиц и столько же мужиков в смокингах, оркестр, все это на синем фоне, но что будет дальше — не знал. Говорил: "Я привык смотреть в камеру и видеть картинку", а картинку-то делали мы. На отснятом режиссером материале уже лепили из актеров монстров, и когда Бортко увидел результат, то остался довольным. Сказал, что понравилось. Да и я сам считаю, что это одна из наших лучших работ.— Не боишься проклятья Воланда?— Все мы так или иначе находимся под властью сатаны. Я ним борюсь по мере сил. Пока побеждаю.Студии "Муха" есть чем гордиться. Здесь завершен монтаж художественной картины про балтийских подводников, воевавших в 1943-м — "Первый после Бога". Все модели боевых машин и самой легендарной подлодки С-13 в исторической ленте созданы компьютерщиками уфимской студии.— Этот фильм будет прокатываться в 2080 кинотеатрах России, и можно уже прогнозировать приличные сборы, — уверен Мухаметзянов.Впрочем, здесь Виталий скромничает. Им же снятая комедия "День хомячка" собрала в кинозалах страны столько же, сколько первый "Антикиллер", хотя сейчас режиссер считает, что кино получилось не слишком удачное.— Сценарий был написан кавээнщиками из команды "Дети лейтенанта Шмидта", и один из продюсеров фильма настаивал, чтобы КВН присутствовал в кадре. Мне казалось, что ну и хорошо, пусть будет КВН. Теперь я понимаю, что кавээнщики хороши на сцене, в живом общении со зрительским залом, но не в кино, — рассуждает режиссер. — Хотя на всех не угодишь. Кто-то плевался от этого фильма или засыпал на середине, а ведь есть реальные фанаты, дядьки, которые смотрят ленту по много раз и пишут письма актерам. Так что я к критике спокойно отношусь, понравиться всем нереально.— Фильм "Здравствуйте, мы ваша крыша" тоже в стиле "Хомяка", незатейливая комедия? — спрашиваем у Виталия Мухаметзянова.— Почему незатейливая? — обижается режиссер. — Когда кокаином белят стены, а нюхают обойный мел, мне кажется, очень смешно. И потом, эту картину я снял именно так, как хотел, хотя сценарий писали те же "лейтенанты шмидты".Жителям Башкирии будет интересно увидеть ленту "Здравствуйте, мы ваша крыша" еще и потому, что в первом и последнем кадре появляется сам режиссер.— Как ты оказался актером? — спрашиваем у руководителя уфимской видеостудии.— Там закольцованная композиция — в первом и последнем кадре появляется некое действующее лицо, которое в начале заставляет героя силовыми методами искать деньги и дает ему срок полтора дня, а в последнем эпизоде бьет главного персонажа за то, что тот не выполнил задания. Мы планировали задействовать в этих сюжетах знаковых фигур —или Айзеншписа, или Алибасова, но один тогда заболел, второй куда-то уехал.— И тогда в качестве актера пришлось выступить не менее знаковой фигуре…— Ха-ха. Нет, здесь никакого тщеславия. Просто каждый съемочный день расписан, и простаивать мы не могли. Ну и взяли первого попавшегося под руку — то есть меня.— Что, совсем собой не гордишься?— Нет, такого давно нет. Это раньше, какие-то амбиции были, а сейчас мне интересно то, что я делаю, и хочу, чтобы это было интересно другим.— Однако в фильме ты поешь вместе с уфимской группой "Коллекция дней"…— Там не только я пою с "Коллекцией дней", но и Эдмунд Шклярский из "Пикника", и Чача из "Наива".— Что тебя вынудило демонстрировать вокальные данные?— А я уже выпустил четыре своих альбома, и песня "Три пожара", написанная Дмитрием Молодцовым, понравившаяся продюсерам и попавшая в фильм, — с одной из этих пластинок.— Пишешь диски для продажи?— Нет, для себя и своих друзей. Хотя музыкальные магазины берут для ассортимента. Последний диск называется "Тотал твистет томатос" ("Наглухо пляшущие помидоры") и там записаны не только мои вещи, но и "Пикника", "Крематория", "Мульфильмов", "Billys Band". Я не тороплюсь с его выходом, спокойненько пишу. Заметьте, не из-за тщеславия и не из-за денег, а потому что хочу сделать приятное своим друзьям и для своего удовольствия.— Конечно, если эти музыканты записывают у тебя свои клипы…— А разве это плохо, если люди нуждаются в нас? Сейчас, например, мы делаем клип для Эдмунда Шклярского на песню "У шамана три руки". Причем трехмерный видеоряд создаем из произведений самого музыканта. Видели его альбомы? Они всегда оформлены с концептуальным подходом, который разрабатывает сам Эдмунд. Теперь он решил свое видение сделать сценографией. Чтобы на сцене не только дядьки с патлами на гитаре играли, а было настоящее шоу. А мы в клипе фантазии Шклярского воплощаем в 3D-графике. Эдмунд нарисовал барабан, ходули, пирамиду и руку, которые мы будем трехмерить. Все эти символы связаны с музыкантами группы. Пирамида прилетает из космоса, барабан скатывается с гор, из моря выходит персонаж на ходулях, из земли вырастает рука и улетает в небо. Все четыре образа путешествуют, пока не встречаются вместе, после чего превращаются в играющую группу. Через три недели закончим.Антонина ЧЕСНОКОВА.