mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рокировки, связанные с назначением нового помощника президента Башкирии, завершились

21 июля 2005, 18:24
Начальником управления образования администрации Уфы стал Азамат Сайфуллин.Как сообщили «МК» в информационно-аналитическом управлении мэрии, распоряжение о его назначении на эту должность градоначальник Павел Качкаев подписал сегодня.Прежде Азамат Сайфуллин был директором открытой (сменной) общеобразовательной школы в Советском районе Уфы. Бывший руководитель горуно Сынтимир Баязитов стал вице-мэром вместо Мидхата Мамбетова, а он в свою очередь занял должность помощника президента Башкирии, которую освободил Урал Бакиров, ушедший на пенсию.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
Сегодня, 15:13
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04