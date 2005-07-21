Рокировки, связанные с назначением нового помощника президента Башкирии, завершились

Начальником управления образования администрации Уфы стал Азамат Сайфуллин.Как сообщили «МК» в информационно-аналитическом управлении мэрии, распоряжение о его назначении на эту должность градоначальник Павел Качкаев подписал сегодня.Прежде Азамат Сайфуллин был директором открытой (сменной) общеобразовательной школы в Советском районе Уфы. Бывший руководитель горуно Сынтимир Баязитов стал вице-мэром вместо Мидхата Мамбетова, а он в свою очередь занял должность помощника президента Башкирии, которую освободил Урал Бакиров, ушедший на пенсию.