20 работодателей, принявших на работу гастарбайтеров, понесут уголовную ответственность

40 руководителям различных строительных фирм Башкирии придется отвечать за использование нелегальной рабочей силы, причем против 20 работодателей возбуждены уголовные дела. Созданная в мае приказом министра внутренних дел республики Рафаила Диваева рабочая группа борется с нанимателями дешевой рабочей силы.Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, принятые в октябре прошлого года поправки к Федеральному закону о миграции серьезно ужесточили правила для российских бизнесменов, использующих мигрантов в качестве наемников.