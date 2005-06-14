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Мезин - для команды незаменим?

14 июня 2005, 21:31
13-е место "Салавата Юлаева" в российском чемпионате ни у кого не повернется язык назвать успешным выступлением команды в Суперлиге. Понятно, что от "флагмана башкирского спорта" в республике ожидают большего. Задача, можно сказать, правительственная. А иначе зачем было бы собирать в минувший четверг специальное совещание в Кабинете министров Башкирии, посвященное подготовке "юлаевцев" к новому сезону? Основной вопрос встречи в башкирском Белом доме так и обозначили - дополнительное финансирование подготовки к игровому сезону 2005-2006 года.
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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