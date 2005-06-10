Рахимов отгуляет в Учалах, Хабиров - в Нефтекамске, а Диваев - в Николо-Березовке

Около трех десятков республиканских чиновников самого высокого ранга разъедутся в ближайшую субботу по разным городам и районам Башкирии.11 июня по меньшей мере в 30 административных единицах Башкортостана пройдут сабантуи, которыми завершается череда народных гуляний в республике, посвященных окончанию весенних полевых работ. Празднования начались в мае, а президент Башкирии Муртаза Рахимов даже издал специальный указ на эту тему.