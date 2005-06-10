mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рахимов отгуляет в Учалах, Хабиров - в Нефтекамске, а Диваев - в Николо-Березовке

10 июня 2005, 04:21
Около трех десятков республиканских чиновников самого высокого ранга разъедутся в ближайшую субботу по разным городам и районам Башкирии.11 июня по меньшей мере в 30 административных единицах Башкортостана пройдут сабантуи, которыми завершается череда народных гуляний в республике, посвященных окончанию весенних полевых работ. Празднования начались в мае, а президент Башкирии Муртаза Рахимов даже издал специальный указ на эту тему.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
Сегодня, 15:13
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04