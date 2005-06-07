<Салавату Юлаеву> хотят найти побольше денег

Инвестициями в гордость башкирского спорта - хоккейный клуб <Салават Юлаев> - озабочены республиканские власти. По этому поводу в Доме правительстве Башкирии собирают специальное совещание, которое состоится в четверг. Чиновники станут изыскивать возможности по дополнительному финансированию подготовки хоккейного клуба <Салават Юлаев> к игровому сезону 2005-2006 года.Тем временем в клубе вовсю идет селекционная работа. Контракты с ХКСЮ подписали нападающий Андрей Сидякин и защитник Николай Цулыгин.