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В столице Башкирии распространены фальшивые листовки от имени избиркома Уфы о штрафе за неявку на выборы

6 июня 2005, 12:27
В минувшие выходные массовым тиражом в почтовые ящики уфимцев разбросили листовки, подписанные председателем городской избирательной комиссии Гульшат Арслановой. В агитках говорится, что председатель горизбиркома Гульшат Арсланова и член комиссии Александр Сидякин опровергли причастность ИК к этой листовке. По их словам появление листовки является самой настоящей провокацией и направлено на снижение явки столицы Башкирии или даже провалу выборов депутатов уфимского горсовета.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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