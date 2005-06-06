В столице Башкирии распространены фальшивые листовки от имени избиркома Уфы о штрафе за неявку на выборы

В минувшие выходные массовым тиражом в почтовые ящики уфимцев разбросили листовки, подписанные председателем городской избирательной комиссии Гульшат Арслановой. В агитках говорится, что председатель горизбиркома Гульшат Арсланова и член комиссии Александр Сидякин опровергли причастность ИК к этой листовке. По их словам появление листовки является самой настоящей провокацией и направлено на снижение явки столицы Башкирии или даже провалу выборов депутатов уфимского горсовета.