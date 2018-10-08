Найджел Доус: «Я никогда не задумывался о возвращении в Америку»

- Вы играете в КХЛ с 2011 года и впервые сменили клуб. Вы упоминали, что были предложения от СКА, ЦСКА и некоторых других клубов, но выбрали Екатеринбург.

- Причин много. Я не россиянин, а некоторые команды сосредоточены на интересах сборной. Мне нравилось, в каком направлении двигается «Автомобилист». Екатеринбург – отличный город и семье удобно после переезда.

- Вы обращали внимание на трансферы Якуба Коваржа, Стефана Да Косты и Дэна Секстона?

- Я знал этих игроков по выступлению за океаном и они были очень сильны в прошлом сезоне, я играл против них. Но это не было решающим фактором, когда подписывал контракт, я не знал, что они тоже переходят в команду.

- В «Барысе» говорили, что вы запросили слишком большие деньги.

- Я не просил никаких денег. Я решил, что в моей карьере наступил момент, когда надо что-то менять. Я буду скучать по Астане, по фанатам, по команде. Я провел в этой организации семь лет. Это бизнес, в переговорах о контракте много деталей. В последние два года команда Астаны пропускала плей-офф. Я хотел играть за сильную команду, которая будет высоко в турнирной таблице и у которой будет шанс выиграть Кубок.

- Хотя бы один раз за все эти годы вы думали о возвращении в Северную Америку?

- Нет. Ни разу.

- У вас здесь хорошая статистика. Может, и не топ-6 в НХЛ, но все же вы могли рискнуть.

- Я подписал контракт на три года, потом продлевал его. Нет, мне было комфортно и меня все устраивало. Быть может, в первые два года было тяжело, мне нужно было привыкнуть к игре и не только. Другая манера езды, путешествия, культурный шок – переживая такие вещи, мне становилось все лучше. В КХЛ хороший хоккей, и я наслаждаюсь игрой здесь. Я никогда даже не задумывался о возвращении в Северную Америку. Когда я уезжал оттуда, я был полностью сосредоточен на том, что будет здесь, я не задумывался о том, что могу вернуться в случае чего. Я продолжаю думать так же. Я хочу играть в КХЛ максимально столько, сколько смогу. После этого я смогу вернуться. Но не сейчас. Здесь я обрел свой дом и мне нравится играть в этой лиге. Я бы ничего не хотел менять.

Фото: КХЛ

- Вы все еще следите за НХЛ? В лиге играют ваши бывшие партнеры.

- Да, я смотрю хайлайты. Из-за разницы в часовых поясах тяжело смотреть сами игры. В «Рейнджерс», кажется, осталось всего пара игроков, с которыми я играл. Хенрик Лундквист, Марк Стаал…

- В прошлом сезоне Скотт Гомес был в тренерском штабе «Айлендерс».

- Да, в лиге осталось еще много знакомых ребят, но если говорить только о команде, то, кажется, двое. Прошло столько времени. В НХЛ много выдающихся игроков, очень приятно наблюдать за их игрой.

- Вы родом из Виннипега. «Джетс» летом дошли до финала Запада.

- Это было удивительно. Весь город был за команду. Непередаваемая атмосфера на арене и за ее пределами, даже люди, которые не смотрят хоккей, знали, что происходит. Здорово находиться в центре всего этого, здорово было, что о «Виннипеге» говорят во всех новостях. Они полностью заслужили этот успех. Команда очень хорошая, классно было смотреть эти игры. Огромное количество людей были просто счастливы. Я надеюсь, они сумеют продолжить начатое в прошлом сезоне и дойдут до финала Кубка Стэнли.

- В «Рейнджерс» вы пересекались с Яромиром Ягром. Взяли пару советов, как поддерживать форму после 30?

- Ха-ха! Нет, я тогда был очень юн. Я что-то слышал о том, как он тренируется. Знаю, что он катается не только на утренних тренировках, но занимается и днем, и вечером. Мне никогда не довелось пообщаться с ним о тренировочном процессе, однако здорово было играть за одну команду. Даже просто смотреть, как он играет. Он очень крупный и может по-разному играть корпусом. Это один из лучших игроков, которых я когда-либо встречал.

- В 2009 году вы играли с магнитогорским «Металлургом» на Кубке Виктории. Чем запомнилось вам первое противостояние с клубом КХЛ?

- Честно говоря, почти ничем. Ха-ха! Тогда я просто хотел закрепиться в команде. Это было после тренировочного лагеря. Я помню, что мы перелетели через океан, сыграли пару выставочных игр. Если бы я потом не попал в КХЛ, то даже не запомнил бы, что это была команда из России. Сейчас я в курсе, но тогда я многого не знал.

- Что вы знали о КХЛ, переезжая в лигу? Что вы думаете сейчас?

- Знал немного. Я знал пару человек, которые уехали до меня. Тогда о лиге узнавало все больше людей, я слышал истории еще в Северной Америке. Позитива в них было больше. Игроки рассказывали о том, как их принимали, какие города и какая лига. Все же было волнительно, но я приехал без предубеждений и был приятно удивлен. Все оказалось гораздо проще. Конечно, все равно нужно было привыкнуть, но все было даже лучше, чем я предполагал. Не только команда и город, но и в целом все в лиге приятно удивило. Игроки, организация. И с тех пор все хорошо.

- Вы говорите много хорошего о КХЛ. Но сейчас болельщики нередко бывают расстроены. На Западе доминируют СКА и ЦСКА. На рынке заключаются ненормальные сделки: ЦСКА забирает Кирилла Капризова из Уфы с действующим контрактом.

- Я знаю об этом не очень много. ЦСКА и СКА сильные команды, все это знают, но есть и другие сильные команды. Здесь не так много можно изменить – команда считается сильной, если за нее играют сильные игроки. Всему есть свои причины, я думаю, об этом должна заботиться лига. Публика всегда будет обсуждать сделки. Как игрок я больше стараюсь сосредоточиться на себе и на команде, на том, как я могу ей помочь.

- Брендон Боченски снова в хоккее. Как вы на это отреагировали?

- Вы же сами прекрасно знаете, что на льду нет друзей, если вы не в одной команде. Мы играем и сражаемся друг против друга. В этом не будет чего-то особенного. Я рад за Брендона. В прошлом году он был уверен, что закончит карьеру. Я пару месяцев спрашивал у него «Ты уверен»? Мне тяжело это понять, но у каждого свои причины, чтобы взять паузу или уйти из спорта. Он много пропустил, однако, я не сомневаюсь, что он с большим воодушевлением вернулся в игру спустя год.

Фото: ХК "Барыс"

- На Матче Звезд вас назвали Королем хет-триком. Знаете, сколько сделали хет-триков на самом деле?

- Семь? Восемь?

- Нет.

- Сколько?

- Девять.